Китайский производитель дронов приобрел контрольный пакет Hasselblad

Компания DJI стала крупнейшим акционером шведского производителя фотокамер Hasselblad. Согласно информации издания TechCrunch, контрольный пакет акций компании Hasselblad, выпускающей фотокамеры, продан известному производителю дронов из Китая, компании DJI.
С 2015 года DJI является миноритарным акционером Hasselblad. В том же году стороны договорились о сотрудничестве, в рамках которого DJI могла использовать технологии Hasselblad в процессе создания камер для своих беспилотников. Теперь же DJI захотел увеличить свою долю в Hasselblad до более чем 50%. Пока официальных заявлений о сделке стороны не делали.
Компания DJI считается одной из крупнейших и самых известных в мире производителей дронов для гражданского применения. За время работы компании, она сумела привлечь инвестиции от таких фондов, как Accel Partners и Sequia Capital. С 2103 по 2015 годы, проведя три венчурных раунда, DJI подняла $105 млн. инвестиций
Шведский производитель среднеформатных камер Hasselblad, в свою очередь, был основан в 1941 году. Компания прославилась тем, что до начала 80-х годов ее камеры эксклюзивно использовались американским Национальным аэрокосмическим агентством (NASA).
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