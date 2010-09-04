В 2017 году иностранные инвестиции переориентируются из банковского сектора на АПК

Олег Устенко, исполнительный директор SigmaBleyzer предвидит переориентацию потока прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и выражает скепсис относительно экономического прорыва в 2017 году.
Прямые иностранные инвестиции в 2017 году переориентируются из банковского сектора в сектор АПК и энергетику.
По словам Олег Устенко, в 2016 г. из суммы $3-4 млрд прямых иностранных инвестиций направленных экономику Украины, 2/3 приходилось в банковский сектор. Большая часть инвестиций заходили от иностранных банков, которые спасали свои доччерние банки в Украине. Именно благодаря этим иностранным инвесторам, которые были вынуждены рекапитализировать и докапитализировать свои украинские «дочки», была возможность удерживать такую относительную стабильность в банковском секторе Украины, несмотря на то огромное количество банков, которое закрылось.
В 2017 году ожидается, что прямые иностранные инвестиции будут уже направляться в первую очередь не в банковский сектор, которому уже крайне сложно предложить что-либо новое и привлекательное для инвесторов, а скорее переориентируется на иные сектора, прежде всего спросом будет пользоваться украинский агросектор и энергетика.
Олег Устенко также прогнозирует , что в 2017 году украинская экономика не сможет совершить прорыв, «однако мы можем ожидать экономический рост на уровне 2%, на фоне замедления темпов инфляции до 10%». При этом, потребность во привлечении внешнего финансирования составит $5-10 млрд.
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