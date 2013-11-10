ПАММ-счет Bangkok Hedge (Alpari).
Дата создания ПАММ-счета: 01.01.2017
Валюта ПАММ-счета: USD
Минимальное пополнение: 10 долл
Минимальный вывод: 10 долл
Вознаграждение управляющего: 20% (Льготная оферта действует всего 1 месяц)
Целевая доходность: 7-15% в месяц для инвестора.
Описание стратегии: Торговля от уровней.
Счёт работает с постоянной просадкой, обусловленной большим количеством торгуемых пар (все пары кроме йены).
Соответственно, бояться просадки не нужно.
Оптимально инвестировать на срок 2-3 месяца и больше.
Некоторые недели могут быть без прибыли или с небольшой прибылью.
Моментального слива счёта за день, за два или три дня быть не может. Даже за пару недель не получится счёту слиться, если всё пойдёт не так или случатся какие-либо форс-мажоры. Может применяться хэдж. Сделки могут быть открыты как один день, так и несколько месяцев (зависит от рынка), просадка может достигать 50% при самом неудачном стечении обстоятельств. Рабочая просадка - 15-30%.
Общая прибыль: 9,6% (За первую неделю)
Страница счёта по ссылке: http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/380409
Группа ВК: https://m.vk.com/bangkok_pamm
На все вопросы с радостью отвечу.