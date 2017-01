pilot10 Топ Мастер

Вышел новый релиз Litecoin с включенным кодом Segregated Witness

Разработчики Litecoin объявили о выпуске новой версии программного обеспечения сети. Новый релиз Litecoin Core вышел под версией 0.13.2 и содержит целый ряд исправлений и улучшений, включая код Segregated Witness.



Ссылка на скачивание и подробное описание всех обновлений выложены на GitHub.



Follow

Xinxi Wang @TheRealXinxi

OMG #Litecoin 0.13.2 code tagged! #SegWit #LN see you soon!

8:34 PM - 9 Jan 2017



Среди наиболее значимых улучшений протокола Litecoin можно отметить валидацию подписи при помощи libsecp256k1 вместо OpenSSL, введение лимитов на размер мемпула, автоматическое использование скрытых сервисов Tor, а также новые алгоритмы приоритета транзакций и калькуляции комиссий.



Также в новый релиз включен код софтфорка Segregated Witness, предлагающего целый ряд преимуществ, включая повышение емкости сети. Обновив свое ПО до последней версии, майнеры автоматически поддерживают предложение SegWit, а его активация станет возможной после того, на новую версию перейдут 75% всех майнеров.



Напомним, в случае с биткойном активация SegWit станет возможной при условии поддержки 95% майнеров, и с 15 ноября 2016 года по сегодняшний день свою поддержку решению выразило чуть более 40% майнеров.



В случае с Litecoin этот процесс может оказаться быстрее, и решающую роль может сыграть F2Pool, уже заявивший о своей полной поддержке разработчиков. По данным litecoinpool.org, на долю F2Pool приходится около 40% всей хэшевой мощности сети.



Несколькими днями ранее создатель Litecoin Чарли Ли заявил о необходимости активации SegWit как в сети биткойна, так и в Litecoin, который, как он считает, может решить многие из существующих сегодня первой криптовалюты проблем.



Тем временем на новость о новом релизе Litecoin отреагировал и рынок: цена монеты стремительно пошла вверх, подорожав за короткий промежуток времени более чем на 10% до $4.47. Удастся ли «цифровому серебру» удержаться на этом уровне, пока сказать, впрочем, сложно, тем более что на момент публикации (22:40 UTC 9 января) наметилась коррекция.



Тем не менее, как убежден Чарли Ли, рост цены говорит о том, что сообщество действительно хочет видеть SegWit.





Charlie Lee ✔ @SatoshiLite

Message to miners and pools: it should be loud and clear that users want SegWit on Litecoin. Please make it happen!

3:02 AM - 10 Jan 2017



