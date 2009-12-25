Вышел новый релиз Litecoin с включенным кодом Segregated Witness

Разработчики Litecoin объявили о выпуске новой версии программного обеспечения сети. Новый релиз Litecoin Core вышел под версией 0.13.2 и содержит целый ряд исправлений и улучшений, включая код Segregated Witness.
Ссылка на скачивание и подробное описание всех обновлений выложены на GitHub.
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Xinxi Wang @TheRealXinxi
OMG #Litecoin 0.13.2 code tagged! #SegWit #LN see you soon! https://github.com/litecoin-project/...es/tag/v0.13.2
… #LTC $LTC
8:34 PM - 9 Jan 2017
Среди наиболее значимых улучшений протокола Litecoin можно отметить валидацию подписи при помощи libsecp256k1 вместо OpenSSL, введение лимитов на размер мемпула, автоматическое использование скрытых сервисов Tor, а также новые алгоритмы приоритета транзакций и калькуляции комиссий.
Также в новый релиз включен код софтфорка Segregated Witness, предлагающего целый ряд преимуществ, включая повышение емкости сети. Обновив свое ПО до последней версии, майнеры автоматически поддерживают предложение SegWit, а его активация станет возможной после того, на новую версию перейдут 75% всех майнеров.
Напомним, в случае с биткойном активация SegWit станет возможной при условии поддержки 95% майнеров, и с 15 ноября 2016 года по сегодняшний день свою поддержку решению выразило чуть более 40% майнеров.
В случае с Litecoin этот процесс может оказаться быстрее, и решающую роль может сыграть F2Pool, уже заявивший о своей полной поддержке разработчиков. По данным litecoinpool.org, на долю F2Pool приходится около 40% всей хэшевой мощности сети.
Несколькими днями ранее создатель Litecoin Чарли Ли заявил о необходимости активации SegWit как в сети биткойна, так и в Litecoin, который, как он считает, может решить многие из существующих сегодня первой криптовалюты проблем.
Тем временем на новость о новом релизе Litecoin отреагировал и рынок: цена монеты стремительно пошла вверх, подорожав за короткий промежуток времени более чем на 10% до $4.47. Удастся ли «цифровому серебру» удержаться на этом уровне, пока сказать, впрочем, сложно, тем более что на момент публикации (22:40 UTC 9 января) наметилась коррекция.
Тем не менее, как убежден Чарли Ли, рост цены говорит о том, что сообщество действительно хочет видеть SegWit.
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Charlie Lee ✔ @SatoshiLite
Message to miners and pools: it should be loud and clear that users want SegWit on Litecoin. Please make it happen! https://github.com/litecoin-project/...es/tag/v0.13.2
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3:02 AM - 10 Jan 2017
Источник: Forklog