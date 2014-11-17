PeraHealth привлек $14 миллионов для расширения услуг телемедицины

PeraHealth, компания расположенная в Шарлотте, Северная Каролина, США, которая занимается предикативными клиническими наблюдениями в реальном времени, закрыла раунд финансирования, получив 14 миллионов долларов от Mainsail Partners.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения команд, отвечающих за обслуживание клиентов и клиническое внедрение, на поддержку текущих исследований и новых разработок с целью расширения спектра предоставляемых продуктов, например добавление PeraWatch - услуги телемедицины и удаленного мониторинга, а также PeraMobile - приложения, которое отслеживает состояние и идентифицирует пациентов группы риска на ходу.
PeraHealth, под руководством генерального директора Стефани Александер, предоставляет решения для клинического наблюдения на основании индекса Ротмана, что позволяет врачам определить пациентов группы риска и раньше начать лечение. Разработки компании используются более 80 больницами и дают возможность определить, когда выписывать пациента, степень важности частого посещения больного доктором или медсестрой, улучшить точность документации и своевременность подачи отчетов, оптимизировать использование коек в отделении интенсивной терапии, определить возможности для паллиативной помощи.
Клиентами компании являются Yale New Haven Health System, Houston Methodist, Детская больница Филадельфии, Онкологический Центр Слоан Кеттеринг, Mission Health и другие организации.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru