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Три препятствия Bitcoin должен преодолеть в 2017 году

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Три препятствия Bitcoin должен преодолеть в 2017 году
Три препятствия Bitcoin должен преодолеть в 2017 году


Биткоин вошел в Новый год быка с тенденцией повышения, достигающей пика вокруг уровня 1140$, кратко достигая паритета с золотом прежде, чем разбить 30 процентов и прийти в себя приблизительно к отметке за 900$. Биткоин по-прежнему растет относительно принятия, применения, и соответственно цена должна преодолеть следующие препятствия: централизация, взаимозаменяемость и масштабируемость.

Централизация и масштабируемость

Более чем когда-либо проблемы высокой концентрации в структуре биткоина добывающие и решающие проблемы масштабируемости должны быть решены сообществом. С каждой ценовой тенденцией к повышению больше пользователей становятся представленными экосистеме биткоина, приводя к большему количеству людей, использующих биткоин ежедневно.

Проще говоря, если сеть биткоина не может повысить пропускную способность для обработки потока транзакций, которые становятся более частыми, когда время проходит, биткоин обеспечивает малое пребывание власти в сохранении пользователей. Мало того, что он должен сделать это, он должен сделать это быстро и надежно.

На стороне централизации AntPool, F2Pool, BitFury и BW.com приходится почти 56 процентов хэш-сети. Такая концентрация добычи делает двойные траты на неподтвержденные транзакции, цензурирование - какие транзакции превратить в blockchain, а также печально известной атаки на 50% потенциальных возможностей. Однако нет никаких доказательств этих проблем, происходящих на данный момент. «Расти Расселом» в своей статье «Что вызывает беспокойство/захватывает меня о биткоине: выпуск 2017 года» сказал:

" В большинстве систем есть эффекта масштаба, которые управляют централизации и bitcoin добыча не является исключением. Как блокировать размеры, увеличение, ситуация стала еще хуже: Если ваш блок медленно, чтобы выйти на других шахтеров, это может потерять гонку, и если вы медленно, чтобы получить блоки от других шахтеров, вы, скорее всего, производят устаревших блоков. Блоки, которые в проигрыше, как это называется «сирота блоков», и как часто вы производите их является ваш «бесхозными rate». Если более чем 1% - рентабельность убита"

Взаимозаменяемость

Наконец, частная жизнь сделок - тема, которая становится более тщательно исследуемой. Конкретно взаимозаменяемость в случае биткоина, означает, что один биткоин не отличается от другого, и пользователь может потратить их, как считает нужным. Эта проблема уникальна, если не будет урегулирована быстро, иначе пользователи будут отворачиваться от биткоина, т.к. у них есть много конфиденциально ориентированных криптовалют, соперничающих, за место биткоина, прежде всего DASH, Monero и Zcash.

Рассел продолжает, "состояние взаимозаменяемости в биткоине сегодня бедно. Существуют услуги, которые следят, откуда биткоины прибыли и чьи они. То, что движение монет совершенно прозрачно, означает, что некоторые услуги обязаны делать так, и они отказываются взаимодействовать с монетами, которые они видят, как "испорченнные".

Решения и меры

В то время как вышеупомянутые проблемы действительно в настоящее время мешают биткоину, изменения на всем протяжении есть и продолжают осуществляться. Неограниченный биткоин продолжает быть сильным претендентом на решение многих проблем масштабируемости, но интеграция, такая как libsecp256k1, Отдельный Свидетель и подписи Schnorr поможет выиграть время, пока "шахтеры" биткоина прийдут к согласию.

Другие решения, такие как Tumblebit, Lightning Network и Mimblewimble также ослабятся, в борьбе за часть биткоина. В то время как Tumblebit надеется улучшать частную жизнь как протокол, другие два стремятся быть операционными решениями вне цепи, другим путем исследования.
ValueShuffle - другой протокол, который стоит упомянуть. Эта техника надеется изменять к лучшему частную жизнь и взаимозаменяемость, не только обеспечивая эффективный способ смешать биткоин, но и использовать частные сделки, развитые Blockstream, чтобы скрыть сумму в каждой сделке, все еще позволяя узлам проверить биткоин.

Протокол СПЕКТР, а также проект MIT по имени Солидус возникли в ответ на проблемы, стоящие перед биткоином. Угробив blockchain и используя структуру DAG, протокол СПЕКТР надеется увеличивать темпы создания блока до нескольких блоков в секунду, увеличивая времена подтверждения. С другой стороны, Солидус решает проблему "эгоистичной горной промышленности" и медленное время транзакции. "Эгоистичная горная промышленность" относится к ситуации, в которой шахтер заставляет сиротский уровень (вероятность шахтера или бассейна, создающего устаревший блок) получать преимущество перед другими.

Со всеми этими решениями в работе - план действий на биткоин в 2017 году надеется быть продуктивным, полным улучшений, делающих криптовалюту, более доступную и применимую чем когда-либо прежде.

Перевод специально для mmgp.ru

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