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Как отказ от наличных отразится на финансовой политике стран мира

Специалисты Школы права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса (США) совместно с представителями DataCash, дочернего предприятия MasterCard, подготовили доклад Digital Evolution Index, в котором привели данные, подтверждающие тот факт, что некоторые страны начинают активно проводить политику по сокращению использования наличных денег.



Авторы доклада провели исследование о том, как переход от наличных платежей к электронным может отразиться на развитии кредитно-денежной политики разных стран.



Однако, если в последнее время некоторые государства начинают постепенно заменять бумажные деньги электронными, в США, наоборот, увеличивается популярность наличных. Так, с января по ноябрь 2016 года данный показатель вырос на 7-10% по сравнению с тем же периодом 2015 года.



«Это говорит о том, что властям необходимо провести политику, направленную на повышение доверия к безналичным платежам среди граждан страны», – считает Дэвид Ермак, соавтор доклада, старший преподаватель кафедры прикладной экономики Высшей школы бизнеса Нью-Йоркского университета.



Специалисты подсчитали, что отказавшись от печати денежных купюр номиналом $50 и $100, США сэкономят до $1 млрд в год, которые американские власти тратят на их изготовление, перевозку и хранение.



Однако, учёные Корнелльского университета считают, что переход целиком на безналичный расчёт может стать причиной депрессии у многих потребителей. Так, при постоянном использовании банковских карт или специальных мобильных приложений теряется так называемый эффект расставания с деньгами, что приводит к потере контроля за собственным кошельком и может вызвать психосоматические расстройства.



Ведущую позицию в отказе от бумажных денег занимает Скандинавия – с 2000 по 2015 год доля платежей наличными в стране снизилась с 62% до 25%. В 2017 году Дания намерена полностью отказаться от денежной эмиссии – теперь датскую крону будет выпускать монетный двор Финляндии.



Более 80% граждан Швеции и Норвегии предпочитают рассчитываться банковскими картами или при помощи специальных мобильных приложений. Оборот бумажных денег в этих королевствах составляет 3–5%.



Согласно проведённому исследованию авторов доклада, страны Азии также готовы перейти на безналичный расчёт. В этом году в Южной Корее стартует проект «Общество без монет», согласно которому, сдача в магазинах не будет даваться покупателям на руки – она переведётся на специальные карты. Таким образом, по прогнозам авторов проекта, 85% граждан будут использовать электронные платежи к 2021 году.



Китай также является сторонником безналичного расчёта. За последние 3 года банки КНР выпустили более трёх миллиардов дебетовых и кредитных карт, что вдвое превышает аналогичный показатель в США. Также Китай признан лидером в использовании разных мобильных приложений, которые способствуют использованию безналичных расчётов.



Оборот наличных денег в экономике Японии составляет всего 15–18%.



В целях борьбы с коррупцией, власти Индии решили прекратить использование банкнот номиналом 500 и 1000 рупий, которые составляли около 86% денежного оборота. В связи с этим, треть населения полностью перешла на электронный расчёт.



По предварительным подсчётам специалистов из Boston Consulting Group, к 2020 году индийский рынок электронных платежей достигнет объёма $500 миллиардов и составит 150% ВВП страны.



Доля биткойна



По прогнозам авторов доклада Школы права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса, в 2017 году доля активных пользователей биткойна, самой популярной электронной валюты в мире, увеличится на 30–40%.



Только за третий квартал прошлого года было открыто более 1.2 млн электронный кошельков, что на 73% больше того же периода 2013 года. Учёные подсчитали, что к 2018 году каждый пятнадцатый пользователь интернета станет обладателем электронного кошелька с биткойнами.



«Всё чаще цифровую валюту используют инвесторы. В отличии от традиционных денежных средств её курс менее подвержен влиянию экономических и политических событий, таких как президентские выборы, повышение ставки ФРС, кризис в банковской сфере», – считает Жан Батист Атталь, RT доктор экономических наук, профессор Лионского университета.



Источник: Специалисты Школы права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса (США) совместно с представителями DataCash, дочернего предприятия MasterCard, подготовили доклад Digital Evolution Index, в котором привели данные, подтверждающие тот факт, что некоторые страны начинают активно проводить политику по сокращению использования наличных денег.Авторы доклада провели исследование о том, как переход от наличных платежей к электронным может отразиться на развитии кредитно-денежной политики разных стран.Однако, если в последнее время некоторые государства начинают постепенно заменять бумажные деньги электронными, в США, наоборот, увеличивается популярность наличных. Так, с января по ноябрь 2016 года данный показатель вырос на 7-10% по сравнению с тем же периодом 2015 года.«Это говорит о том, что властям необходимо провести политику, направленную на повышение доверия к безналичным платежам среди граждан страны», – считает Дэвид Ермак, соавтор доклада, старший преподаватель кафедры прикладной экономики Высшей школы бизнеса Нью-Йоркского университета.Специалисты подсчитали, что отказавшись от печати денежных купюр номиналом $50 и $100, США сэкономят до $1 млрд в год, которые американские власти тратят на их изготовление, перевозку и хранение.Однако, учёные Корнелльского университета считают, что переход целиком на безналичный расчёт может стать причиной депрессии у многих потребителей. Так, при постоянном использовании банковских карт или специальных мобильных приложений теряется так называемый эффект расставания с деньгами, что приводит к потере контроля за собственным кошельком и может вызвать психосоматические расстройства.Ведущую позицию в отказе от бумажных денег занимает Скандинавия – с 2000 по 2015 год доля платежей наличными в стране снизилась с 62% до 25%. В 2017 году Дания намерена полностью отказаться от денежной эмиссии – теперь датскую крону будет выпускать монетный двор Финляндии.Более 80% граждан Швеции и Норвегии предпочитают рассчитываться банковскими картами или при помощи специальных мобильных приложений. Оборот бумажных денег в этих королевствах составляет 3–5%.Согласно проведённому исследованию авторов доклада, страны Азии также готовы перейти на безналичный расчёт. В этом году в Южной Корее стартует проект «Общество без монет», согласно которому, сдача в магазинах не будет даваться покупателям на руки – она переведётся на специальные карты. Таким образом, по прогнозам авторов проекта, 85% граждан будут использовать электронные платежи к 2021 году.Китай также является сторонником безналичного расчёта. За последние 3 года банки КНР выпустили более трёх миллиардов дебетовых и кредитных карт, что вдвое превышает аналогичный показатель в США. Также Китай признан лидером в использовании разных мобильных приложений, которые способствуют использованию безналичных расчётов.Оборот наличных денег в экономике Японии составляет всего 15–18%.В целях борьбы с коррупцией, власти Индии решили прекратить использование банкнот номиналом 500 и 1000 рупий, которые составляли около 86% денежного оборота. В связи с этим, треть населения полностью перешла на электронный расчёт.По предварительным подсчётам специалистов из Boston Consulting Group, к 2020 году индийский рынок электронных платежей достигнет объёма $500 миллиардов и составит 150% ВВП страны.По прогнозам авторов доклада Школы права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса, в 2017 году доля активных пользователей биткойна, самой популярной электронной валюты в мире, увеличится на 30–40%.Только за третий квартал прошлого года было открыто более 1.2 млн электронный кошельков, что на 73% больше того же периода 2013 года. Учёные подсчитали, что к 2018 году каждый пятнадцатый пользователь интернета станет обладателем электронного кошелька с биткойнами.«Всё чаще цифровую валюту используют инвесторы. В отличии от традиционных денежных средств её курс менее подвержен влиянию экономических и политических событий, таких как президентские выборы, повышение ставки ФРС, кризис в банковской сфере», – считает Жан Батист Атталь, RT доктор экономических наук, профессор Лионского университета.Источник: bits.media

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