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Nova-biz.ru - Мой бизнес

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:12
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,304
Благодарностей: 542
КП: 0.013
Nova-biz.ru - Мой бизнес


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 26.12.2016.



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◄ О проекте ►


Команда Nova-Biz приветствует Вас.

У нас вы найдете разнообразные акции и бонусы, проводимые на проекте. А также имеются дополнительные функции для увеличения заработка: партнерская программа и реинвестиции. И конечно же попытались сделать игру максимально увлекательной и привлекательной. Для поощрения активных игроков введены разнообразные развлечения, увеличивающие вклад. Ну а на сколько нам удалось реализовать идеи и решения оценивать только Вам. Пройдите не сложную регистрацию и начните зарабатывать реальные деньги вкладывая под процент, получая бонусы и играя в развлекательные приложения. Возникли игровые вопросы? Обратитесь в центр поддержки. Удачи Вам во всех начинаниях!

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◄ Мой бизнес (Маркетинг) ►

Цитата:
Вы можете приобрести бизнес различных категорий. Каждый бизнес приносит прибыль в виде заработанного золота которое в дальнейшем Вы можете обменять на Монеты! Чем дороже бизнес, тем больше прибыли. Покупать можно любое количество! Бизнес не исчезает, а будут приносить стабильную прибыль всегда.


Цитата:
Собирая золото, ты получаешь опыт, а с опытом более высокие уровни. Чем больше золота, тем больше опыта. Чем выше уровень, тем выгоднее продажа.
30 000 золота ~ 1 единица опыта
Цитата:
На торговле Вы можете моментально продать все собранное золото. Полученные при этом Монеты будут автоматически распределены:
90% на счет для вывода и 10% в резерв для игр.

◄ Захват участка (Маркетинг) ►

Цитата:
Ваш участок набирает силу и Вам все равно мало тех средств, которые вы получаете от грабежа.
Вы жаждите чего-то большего и в голове всплывает мысль, а не захватить ли мне Участок?

Здесь вы можете собрать всю вашу мощь бизнеса и захватить какой-нибудь Участок и не занять место в резиденции.
Но перед захватом Вам нужно заплатить одноразовую плату, что бы защитники Участка не поднимали шум.

Захваченный Участок будет Вам платить налоги в виде золота, которое в дальнейшем Вы сможете обменять на Монеты.
Захватывать Участки можно только при силе вашего бизнеса равной 5000 и активированном премиум аккаунтом.


Цитата:
Собирая золото, ты получаешь опыт, а с опытом более высокие уровни. Чем больше золота, тем больше опыта. Чем выше уровень, тем выгоднее продажа.
15 000 золота ~ 1 единица опыта.
Цитата:
Полученные при этом Монеты будут автоматически распределены:
85% на счет для вывода и 15% в резерв для игр.

◄ Паразит ►

Цитата:
Информация: съедает часть прибыли, иногда бизнес, если не кормить его сутки.
Кормешка бесплатная, нужно просто нажать покормить, когда статус изменится на "голоден".
_____________________________________________

◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 1000 монет = 1 рубль. (Курс зависит от статуса)
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 10 руб.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►
SET-бонусы.
+50% на первое пополнение.
_____________________________________________

◄ Партнерка ►
1 уровень -> 10% на вывод + 10% на покупки + 5% на пополнение опыта.
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►


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◄ Выплата ►

Дата операции: 10 Янв 2017 02:05
ID операции: 286008193
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 9.32 p
Комментарий: Выплата пользователю NWmonitor с проекта Nova Biz

От: P50265553
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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