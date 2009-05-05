Отключение оплаты за сообщение в некоторых разделах форума MMGP

Новый Год – новые правила. Ну, правда, мы наблюдаем некоторую ротацию в отдельных отраслях форума MMGP. Итак, какие изменения стоит выделить.
Ни для кого не секрет, что многие пришли на форум MMGP за заработком, а не только ради получения дополнительной информации по тому или иному вопросу. Соответственно, всех интересует финансовая составляющая общения. В связи с этим, следует отметить, что отключены от конкурса «Оплата за сообщения» несколько категорий.
Как многие уже успели отметить, теперь не оплачиваются сообщения в категории «Новости финансов и инвестиций». Но, тут нужно сделать небольшое уточнение. Не оплачиваются сообщения во всех новостных категориях. В том числе и в категории «Новости криптовалют».
При этом, остальная часть категорий остается оплачиваемой. К примеру, «форум инвесторов». Тут не оплачиваются сообщения только в первой категории «новости финансов и инвестиций». Все остальные категории форума оплачиваются.
Таким образом, на данный момент тем, кто пришел на форум MMGP только ради заработка, стоит пересмотреть свой «список приоритетный тем», исключив из него все новостные категории. Но, как по мне, тут есть много иных интересных рубрик. Хотя, это нововведение порождает дополнительные вопросы. В частности, при оттоке пользователей из категории «горячие новости» будет меньше комментариев и просмотров. Соответственно, встает вопрос: «Конкурс продолжит свое существование или нет?». Но на все вопросы мы сможем получить ответы в будущем!
Jurgan, специально для MMGP