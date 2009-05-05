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Отключение оплаты за сообщение в некоторых разделах форума MMGP

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Старый Сегодня, 02:22
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,269
Благодарностей: 154
КП: 0.066
Отключение оплаты за сообщение в некоторых разделах форума MMGP

Новый Год – новые правила. Ну, правда, мы наблюдаем некоторую ротацию в отдельных отраслях форума MMGP. Итак, какие изменения стоит выделить.
Ни для кого не секрет, что многие пришли на форум MMGP за заработком, а не только ради получения дополнительной информации по тому или иному вопросу. Соответственно, всех интересует финансовая составляющая общения. В связи с этим, следует отметить, что отключены от конкурса «Оплата за сообщения» несколько категорий.
Как многие уже успели отметить, теперь не оплачиваются сообщения в категории «Новости финансов и инвестиций». Но, тут нужно сделать небольшое уточнение. Не оплачиваются сообщения во всех новостных категориях. В том числе и в категории «Новости криптовалют».
При этом, остальная часть категорий остается оплачиваемой. К примеру, «форум инвесторов». Тут не оплачиваются сообщения только в первой категории «новости финансов и инвестиций». Все остальные категории форума оплачиваются.
Таким образом, на данный момент тем, кто пришел на форум MMGP только ради заработка, стоит пересмотреть свой «список приоритетный тем», исключив из него все новостные категории. Но, как по мне, тут есть много иных интересных рубрик. Хотя, это нововведение порождает дополнительные вопросы. В частности, при оттоке пользователей из категории «горячие новости» будет меньше комментариев и просмотров. Соответственно, встает вопрос: «Конкурс продолжит свое существование или нет?». Но на все вопросы мы сможем получить ответы в будущем!
Jurgan, специально для MMGP
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Обзор перспективного партизана - Criaton
jurgan на форуме  
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2 раз(а):
Старый Сегодня, 02:30
#2
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,187
Благодарностей: 990
КП: 0.109
Re: Отключение оплаты за сообщение в некоторых разделах форума MMGP
jurgan, оперативно ты написал новость!
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
В частности, при оттоке пользователей из категории «горячие новости» будет меньше комментариев и просмотров. Соответственно, встает вопрос: «Конкурс продолжит свое существование или нет?»
Горячие новости были и до акции Оплата за сообщение, поэтому с этим конкурсом будем все в порядке! В разделе Новости финансов и инвестиций сейчас также идет комментирование новостей не смотря на то, что акцию отключили
__________________
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 02:43
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 5,649
Благодарностей: 1,473
КП: 0.148

награды Волшебный горшочек 
Re: Отключение оплаты за сообщение в некоторых разделах форума MMGP
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
кто пришел на форум MMGP только ради заработка, стоит пересмотреть свой «список приоритетный тем», исключив из него все новостные категории.
Не понимаю как форум можно рассматривать способом заработка?
Поиск новой информации, которая поможет заработать в будущем - да, но работу все-таки лучше найти другую.
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Alladin на форуме  
Старый Сегодня, 02:48
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 474
Благодарностей: 22
КП: 0.029
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
В частности, при оттоке пользователей из категории «горячие новости» будет меньше комментариев и просмотров. Соответственно, встает вопрос: «Конкурс продолжит свое существование или нет?». Но на все вопросы мы сможем получить ответы в будущем!
Точно такой же вопрос сразу пришел в голову!
И плюс в разделе "новости финансов и инвестиций" одним из критериев оценки оплаты за новость был интерес пользователей к этой новости. Теперь интереса, понятное дело, станет меньше в новостях, следовательно увеличится влияние другого критерия на оплату.
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forfor на форуме  
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