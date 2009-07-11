Компания Cloud Elements привлекла $13 млн для продвижения услуг создания API

Cloud Elements - компания занимающая разработкой и интеграцией инструментов на основе API, и направленная в основном на разработчиков, привлекла $13 млн в раунде В приема инвестиций.
Этот раунд проходил во главе с Harbert Partners, при участии венчурных компаний Rally Ventures, Access Ventures и Grotech Ventures. Генеральный партнер Harbert, Том робертс, после окончательного закрытия раунда, станет одним из членов правления в Cloud Elements. Общая сумма привлеченных инвестиций, уже перешагнула планку в $21,2 млн.
Зачем Cloud Elements было проводить еще один раунд приема инвестиций? Они хотят решить одну из проблем для предпринимателей: совместный доступ к данным, при использовании разных систем. Cloud Elements имеет уникальный способ решения этой задачи. По словам генерального директора и сооснователя компании, Марка Гини, они хотят вместо попыток создания продукта для интеграции отдельно от приложения, осуществить интеграцию непосредственно в само приложение.
Сейчас компания продает свой продукт разработчикам приложений, компаниям занимающихся разработкой программного обеспечения и для платформ компаний создающих собственное приложение. Они дают возможность разработчикам создавать объединяющие хабы для аналогичных наборов продуктов. То есть, если необходимо подключиться к связке финансовых систем, вы просто создаете финансовый хаб из приложения. Все это позволяет значительно уменьшить время затрачиваемое на разработку разных продуктов.
Среди конкурентов Cloud Elements можно выделить SnapLogic и MuleSoft, занимающихся решением такого же рода проблем. Еще предстоит проделать огромное количество работы, для достижения результата, но компания не отказывается от поставленных целей.
Штат разработчика программного обеспечения насчитывает 55 человек.
Перевод специально для MMGP.ru