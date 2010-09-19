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Стартап CloudCar привлек $15 млн для подключения автомобилей к глобальной сети

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Стартап CloudCar привлек $15 млн для подключения автомобилей к глобальной сети


Стартап CloudCar, разработавший облачный сервис для подключения автомобилей к сети Интернет, получил новое финансирование в размере $15 млн. от британского автомобильного гиганта Jaguar Land Rover.

Основанный в Пало-Альто штат Калифорния в 2011 году, CloudCar создал платформу, которая соединяет производителей автомобилей со множеством различных сервисов для безопасного подключения автомобилей к сети Интернет. К ним относится и умное машинное обучение, в том числе и обработка естественного языка (NLP), что позволяет водителям пользоваться приложениями и сервисами, используя при этом обычную речь и сохраняя предельное внимание на дороге. Кроме того, CloudCar предлагает автопроизводителям комплект разработанного программного обеспечения (SDK) для адаптации и настройки различных опций внутри самого автомобиля, а также позволяет им произвести его быструю отладку с помощью запатентованных сервисов. Подобная система также позволяет легко расширяться географически без необходимости обновления прошивки.



В 2012 году CloudCar привлек $11,5 млн., тогда еще сервис работал в закрытом тестовом режиме. В результате, текущий раунд финансирования увеличил общую сумму полученных компанией инвестиций до $25 млн.

Филиал индийской Tata Motors, приобретенный компании Ford в 2008 году, Jaguar Land Rover в прошлом году запустил новое независимое предприятие под названием InMotion, с особым акцентом на подключение автомобилей к Интернету. Тогда компания заявила, что начнет работать над совместным использованием в машинах смартфонов и других подключенных устройств и будет тестировать целый ряд услуг в реальном мире.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с CloudCar компания Jaguar Land Rover рассчитывает в скором времени подключить к Интернету все свои автомобили. В дополнение к инвестициям Jaguar Land Rover заявила, что станет использовать платформу CloudCar для своего первого полностью электрического автомобиля — Jaguar I-Pace, о производстве которого было объявлено в прошлом году.

"Мы сделали важный шаг в развитии технологии подключенных автомобилей", — пояснил исполнительный директор Jaguar Land Rover Ханно Кирнер. "CloudCar активно сотрудничает с премиум-производителями для внедрения самых интересных возможностей и технологий в области машинного обучения и информационно-развлекательных систем. Эти инвестиции является неотъемлемой частью новой высокотехнологичной программы Jaguar Land Rover. Данная программа также предоставляет уникальную возможность и другим производителям автомобилей активно в ней участвовать. Сегодня присутствует необходимость интеграции в автомобилях глобальных облачных сервисов и контента, и эта платформа служит прекрасным примером того, что сотрудничество между OEM-производителями может заметно улучшить результаты для клиентов, а также существенно снизить затраты".

По данным Gartner, к 2020 году на дорогах уже будет четверть миллиарда подключенных автомобилей, поэтому уже сейчас мы наблюдаем крупные инвестиции в эту индустрию. Еще в ноябре стартап подключенных автомобилей Otonomo привлек $12 млн., стартап Automile, который помогает компаниям управлять своими автопарками, получил финансирование в размере $6,2 млн. В другом месте АИ-ориентированный стартап Civil Maps привлек $6,6 млн. инвестиций, а FiveAI закрыл инвестиционный раунд в размере $2,7 млн. для своего умного машинного обучения, которое может стать основой для беспилотных автомобилей будущего.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/09/co...ar-land-rover/

https://text.ru/antiplagiat/5873fa24582aa
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