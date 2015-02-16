OPLOTT



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К лету разговоры по телефону россиян в Европе подорожают





Эксперты по мобильной связи предупреждают - к лету разговоры в международном роуминге для россиян могут существенно вырасти в цене.



Всё дело в том, что Еврокомиссия (это орган исполнительной власти Евросоюза, ответственный за подготовку законов и директив) собирается в июле 2017 г. аннулировать роуминг внутри стран Европы. И как поясняют наши отечественные специалисты, то тогда звонки для граждан (стран ЕС), у которых вставлена в сотовый европейская sim-карта по всем странам ЕС будут стоить одинаково.



В итоге это, вероятней всего, приведет к потере доходов сотовых операторов стран Евросоюза и они начнут искать иные источники для увеличения своей выручки. Кстати, в связи с этим, они могут поднять межоператорские тарифы для российских сотовых операторов за прохождение трафика по своим сетям. И это может существенно ударить по карманам наших граждан часто посещающих Европейский континент с деловыми и туристическими целями: - и просто тогда граждане скорее всего начнут больше использовать мобильные приложения или переводить свои беседы в отель, где можно бесплатно пользоваться беспроводным Интернетом.



По большому счету эту проблему (сохранение прежних тарифов) решить можно, но это требует проведение переговоров между операторами связи и как сообщается стороны скоро приступят к ним и есть небольшая, но все же какая-то надежда на положительный исход. Осталось только подождать и увидеть итог, здесь надежда как говорится умирать последней...



А вот что касается внутренних российских тарифов, то в ушедшем году сотовые операторы ввели достаточно много новых тарифов и они касались как разговоров в домашней сети, так и в национальном роуминге. Также компании "негромко" корректировали и старые тарифы, давая уведомления об этом в информационных рассылках и на самих своих сайтах.



Российские эксперты советуют, что для того, чтобы быть постоянно в курсе изменения тарифных планов, желательно найти и закачать себе на смартфон особые приложения, которые как раз и выполняют эту функцию: - следят за тарифами вашего сотового оператора. Ну или подписаться на рассылки от оператора по электронной почте и просто чаще посещать сайт своего оператора, чтобы не отстать от перемен с его стороны. А вообще они ратуют, чтобы СМС-рассылки с новыми тарифами стали бы обязательными для каждого нашего сотового оператора связи. Так проще, особенно нашим клиентам. И, конечно, очень удобно.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5873f0f9618f0 Эксперты по мобильной связи предупреждают - к лету разговоры в международном роуминге для россиян могут существенно вырасти в цене.Всё дело в том, что Еврокомиссия (это орган исполнительной власти Евросоюза, ответственный за подготовку законов и директив) собирается в июле 2017 г. аннулировать роуминг внутри стран Европы. И как поясняют наши отечественные специалисты, то тогда звонки для граждан (стран ЕС), у которых вставлена в сотовый европейская sim-карта по всем странам ЕС будут стоить одинаково.В итоге это, вероятней всего, приведет к потере доходов сотовых операторов стран Евросоюза и они начнут искать иные источники для увеличения своей выручки. Кстати, в связи с этим, они могут поднять межоператорские тарифы для российских сотовых операторов за прохождение трафика по своим сетям. И это может существенно ударить по карманам наших граждан часто посещающих Европейский континент с деловыми и туристическими целями: - и просто тогда граждане скорее всего начнут больше использовать мобильные приложения или переводить свои беседы в отель, где можно бесплатно пользоваться беспроводным Интернетом.По большому счету эту проблему (сохранение прежних тарифов) решить можно, но это требует проведение переговоров между операторами связи и как сообщается стороны скоро приступят к ним и есть небольшая, но все же какая-то надежда на положительный исход. Осталось только подождать и увидеть итог, здесь надежда как говорится умирать последней...А вот что касается внутренних российских тарифов, то в ушедшем году сотовые операторы ввели достаточно много новых тарифов и они касались как разговоров в домашней сети, так и в национальном роуминге. Также компании "негромко" корректировали и старые тарифы, давая уведомления об этом в информационных рассылках и на самих своих сайтах.Российские эксперты советуют, что для того, чтобы быть постоянно в курсе изменения тарифных планов, желательно найти и закачать себе на смартфон особые приложения, которые как раз и выполняют эту функцию: - следят за тарифами вашего сотового оператора. Ну или подписаться на рассылки от оператора по электронной почте и просто чаще посещать сайт своего оператора, чтобы не отстать от перемен с его стороны. А вообще они ратуют, чтобы СМС-рассылки с новыми тарифами стали бы обязательными для каждого нашего сотового оператора связи. Так проще, особенно нашим клиентам. И, конечно, очень удобно.Специально для mmgp.ru

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