DANman Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 31.12.2016 Сообщений: 15 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Новая система качественного развития экономики



Речь уже нужно вести, скорее, о катастрофе в связи со «смертью» старой системы «Количественного Роста». Все прошлые «перезапуски» СКОР проходили через войны, последними из которых были I-ая и II-ая Мировые, позволившими Человечеству «спуститься» с участка экспоненты гиперроста «пузырьковых» (спекулятивных) денег и долгов на её более пологий участок, на котором возможно было снова «подпитывать» экспоненту роста за счёт «реальной экономики» (см. Рисунок). В третий раз, через развязывание 3-ей Мировой войны, такое повторить уже невозможно, поскольку это приведёт к полному уничтожению Человечества из-за наличия у людей атомного и иного оружия массового поражения.





Рисунок - Кривые роста и падения







Условные обозначения

Если Человечество (а не только его самоизбранная часть) хочет выжить, то без смены самой разбалансированной системы СКОР на новую сбалансированную систему СКАР не обойтись. Кроме того, ядерный или иной тотальный сценарий уже непосредственно затрагивает интересы более развитых, чем человеческая, цивилизаций, и можно предположить, что они не позволят ему осуществиться. Природно-планетарная Система Управления Земли уже трансформирована и дни несовместимой с ней экономической системы СКОР сочтены. Оставаться в стороне от этих процессов люди не могут «по определению».



Поэтому сегодня перед человечеством встали такие задачи, которые, с одной стороны, вообще не имеют прецедентов в истории, а с другой стороны, решения которых невозможно избежать.



В создавшихся условия необходимы преобразования, которые могут и должны быть решены людьми только сообща, через объединение возможностей всех без исключения стран.



Немцы и Русские не могут самоизолироваться от этого процесса. Мало того, они могут и должны вместе его возглавить. Практическим механизмом, позволяющим Германии, России и всему Миру это сделать, является реализация переходной программы «Интернациональная Система Качественного Развития» - ИСКР, с последующим переходом к глобальной «Системе Совершенного Справедливого Развития» - СССР (SPGE, das System der Perfekten Gerechten Entwicklung), которая, в течении примерно 15-20 лет, сформирует «Хорошую Глобализацию» на территории всей Земли.



Что касается непосредственно России, то следует отметить, что усугубление проблем бюджетной системы, усиливающаяся внутренняя и внешняя политическая конфронтация, падение жизненного уровня людей, социальные и демографические проблемы - всё это, на фоне описанных выше процессов, представляет сегодня реальную угрозу для безопасности страны. Инициатива может быть захвачена уже исключёнными из будущего, но ещё продолжающими действовать «по инерции» деструктивными силами. Как внутренними, так и внешними. Они ещё могут «на прощание так «хлопнуть дверью», что больших человеческих жертв будет не избежать.



Правительство и его многочисленные консультанты должны, наконец, осознать, что даже будучи усовершенствованными, все базовые элементы современной экономической теории фундаментально противоречат Планетарной Программе Жизни.



Это признают все больше и больше здравомыслящих учёных и практиков во всём Мире. Поэтому, распространённые взгляды на экономику, финансы, международное сотрудничество, разработку экономических программ и стратегий, а также соответствующие образовательные стандарты должны быть незамедлительно пересмотрены. Все отслужившие своё трафареты мышления должны быть без колебаний оставлены в прошлом. Серьёзность ситуации требует незамедлительного принятия адекватных, а значит, решительных, радикальных мер по стабилизации экономики России и переориентации её на новые принципы развития. Если этого не сделать, дестабилизация государства и общества продолжится, усилятся экономические, социальные и нравственные проблемы. Резко возрастёт уязвимость России и её граждан перед новыми глобальными вызовами Человечеству.



В таких условиях граждане России (будущие граждане Обновлённого СССР - «Союза Совершенного Справедливого Развития») стоят перед выбором между:



а) сохранением на территории своей страны объективно умирающей разбалансированной системы СКОР, с капиталистической, псевдо-свободно-рыночной, моделью экономики (наличие в системе прибавочной стоимости, денег и долгов, состязательности людей в материальной сфере и т.д.);



б) переходом в новую систему «Качественного развития» СКАР, с новой общественно-экономической формацией Ампоцелизм, по новой качественно-сбалансированной экономической модели развития (наличие нестоимостной, «Ампельной» оценки результатов творческого труда людей, отсутствие денег и долгов, с перемещением состязательности людей из материальной сферы в интеллектуально-духовную и т.д.).



«Ампельная» (светофорная) система - трёхуровневая, трёхцветная (зелёный, жёлтый и красный) система нестоимостной оценки результатов творческого труда людей.





Объединённое русско-немецкое общественное движение «РНО-НРО» (в России - «РНО» и, аналогичное, в Германии - «НРО»), всё больше укрепляется для содействия такому переходу, без которого дальнейшее развитие народов России, будущего обновлённого СССР - «Союза Совершенного Справедливого Развития», будет невозможным.



Этот глобальный, в рамках всей планеты Земля, системный переход можно осуществить с опорой, в первую очередь, на наиболее подходящие для этого народы, с возможным союзом которых особенно упорно боролись самые важные пользополучатели умирающей сейчас системы СКОР. Такими народами являются русский и немецкий народы, против возможного союза которых более 100 последних лет велась ожесточённая борьба, в том числе, и через стравливание их друг с другом в интересах третьих сторон



Прошедшие две мировые воины были организованы вокруг их основных участников – русского и немецкого народов, новый союз которых позволит успешно осуществить глобальный переход из устаревшей системы СКОР в новую систему СКАР, что спасёт все остальные народы Мира от их самоуничтожения, запланированного инициаторами построения «Плохой Глобализации», «Нового Мирового Порядка». Политическое взаимодействие (Ось), союз русского и немецкого народов является необходимым условием для такого глобального перехода. Вокруг этой Оси будет «вращаться», условно, планета Земля, со всеми народами спасённого от гибели Человечества.



Членов общественного движения «Русско-Немецкая Ось» (РНО) или «Русско-Немецкий Ответ» «Плохой Глобализации», консолидирует идея создания на базе союза русского и немецкого народов, «Хорошей Глобализации» в новой сбалансированной системе СКОР - взамен «Плохой Глобализации» или, по другому, «Нового Мирового Порядка», тайно, через обман, навязанного сейчас Человечеству на базе «Англо-Американской Оси» - союза в старой, умирающей и вошедшей в свой последний кризис, системе СКОР.



Граждан России и будущего обновлённого СССР объединяют общие представления о том, какой мы хотим видеть свою жизнь. Данная Программа - это ориентиры для практических дел, которые мы намерены осуществить во имя граждан России, нового СССР, других людей на Земле, достойное будущее которых вне «Хорошей Глобализации» построить будет невозможно.



Ссылка на источник:

https://vk.com/isqe_rda_dra_spge?w=p...31450_51337303



Ссылка на проект:

https://vk.com/doc-123931450_438332186

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:

https://vk.com/isqe_rda_dra_spge?w=wall-123931450_471 Сегодняшняя ситуация в Мире и в России принципиально отличается от всех прошлых кризисов и «волн». Феномен, который мы наблюдаем с 2008г. по настоящее время, не является очередным, «обычным», финансовым, экономическим или системным кризисом.Речь уже нужно вести, скорее, о катастрофе в связи со «смертью» старой системы «Количественного Роста». Все прошлые «перезапуски» СКОР проходили через войны, последними из которых были I-ая и II-ая Мировые, позволившими Человечеству «спуститься» с участка экспоненты гиперроста «пузырьковых» (спекулятивных) денег и долгов на её более пологий участок, на котором возможно было снова «подпитывать» экспоненту роста за счёт «реальной экономики» (см. Рисунок). В третий раз, через развязывание 3-ей Мировой войны, такое повторить уже невозможно, поскольку это приведёт к полному уничтожению Человечества из-за наличия у людей атомного и иного оружия массового поражения.Рисунок - Кривые роста и паденияУсловные обозначенияЕсли Человечество (а не только его самоизбранная часть) хочет выжить, то без смены самой разбалансированной системы СКОР на новую сбалансированную систему СКАР не обойтись. Кроме того, ядерный или иной тотальный сценарий уже непосредственно затрагивает интересы более развитых, чем человеческая, цивилизаций, и можно предположить, что они не позволят ему осуществиться. Природно-планетарная Система Управления Земли уже трансформирована и дни несовместимой с ней экономической системы СКОР сочтены. Оставаться в стороне от этих процессов люди не могут «по определению».Поэтому сегодня перед человечеством встали такие задачи, которые, с одной стороны, вообще не имеют прецедентов в истории, а с другой стороны, решения которых невозможно избежать.В создавшихся условия необходимы преобразования, которые могут и должны быть решены людьми только сообща, через объединение возможностей всех без исключения стран.Немцы и Русские не могут самоизолироваться от этого процесса. Мало того, они могут и должны вместе его возглавить. Практическим механизмом, позволяющим Германии, России и всему Миру это сделать, является реализация переходной программы «Интернациональная Система Качественного Развития» - ИСКР, с последующим переходом к глобальной «Системе Совершенного Справедливого Развития» - СССР (SPGE, das System der Perfekten Gerechten Entwicklung), которая, в течении примерно 15-20 лет, сформирует «Хорошую Глобализацию» на территории всей Земли.Что касается непосредственно России, то следует отметить, что усугубление проблем бюджетной системы, усиливающаяся внутренняя и внешняя политическая конфронтация, падение жизненного уровня людей, социальные и демографические проблемы - всё это, на фоне описанных выше процессов, представляет сегодня реальную угрозу для безопасности страны. Инициатива может быть захвачена уже исключёнными из будущего, но ещё продолжающими действовать «по инерции» деструктивными силами. Как внутренними, так и внешними. Они ещё могут «на прощание так «хлопнуть дверью», что больших человеческих жертв будет не избежать.Правительство и его многочисленные консультанты должны, наконец, осознать, что даже будучи усовершенствованными, все базовые элементы современной экономической теории фундаментально противоречат Планетарной Программе Жизни.Это признают все больше и больше здравомыслящих учёных и практиков во всём Мире. Поэтому, распространённые взгляды на экономику, финансы, международное сотрудничество, разработку экономических программ и стратегий, а также соответствующие образовательные стандарты должны быть незамедлительно пересмотрены. Все отслужившие своё трафареты мышления должны быть без колебаний оставлены в прошлом. Серьёзность ситуации требует незамедлительного принятия адекватных, а значит, решительных, радикальных мер по стабилизации экономики России и переориентации её на новые принципы развития. Если этого не сделать, дестабилизация государства и общества продолжится, усилятся экономические, социальные и нравственные проблемы. Резко возрастёт уязвимость России и её граждан перед новыми глобальными вызовами Человечеству.В таких условиях граждане России (будущие граждане Обновлённого СССР - «Союза Совершенного Справедливого Развития») стоят перед выбором между:а) сохранением на территории своей страны объективно умирающей разбалансированной системы СКОР, с капиталистической, псевдо-свободно-рыночной, моделью экономики (наличие в системе прибавочной стоимости, денег и долгов, состязательности людей в материальной сфере и т.д.);б) переходом в новую систему «Качественного развития» СКАР, с новой общественно-экономической формацией Ампоцелизм, по новой качественно-сбалансированной экономической модели развития (наличие нестоимостной, «Ампельной» оценки результатов творческого труда людей, отсутствие денег и долгов, с перемещением состязательности людей из материальной сферы в интеллектуально-духовную и т.д.).«Ампельная» (светофорная) система - трёхуровневая, трёхцветная (зелёный, жёлтый и красный) система нестоимостной оценки результатов творческого труда людей.Объединённое русско-немецкое общественное движение «РНО-НРО» (в России - «РНО» и, аналогичное, в Германии - «НРО»), всё больше укрепляется для содействия такому переходу, без которого дальнейшее развитие народов России, будущего обновлённого СССР - «Союза Совершенного Справедливого Развития», будет невозможным.Этот глобальный, в рамках всей планеты Земля, системный переход можно осуществить с опорой, в первую очередь, на наиболее подходящие для этого народы, с возможным союзом которых особенно упорно боролись самые важные пользополучатели умирающей сейчас системы СКОР. Такими народами являются русский и немецкий народы, против возможного союза которых более 100 последних лет велась ожесточённая борьба, в том числе, и через стравливание их друг с другом в интересах третьих сторонПрошедшие две мировые воины были организованы вокруг их основных участников – русского и немецкого народов, новый союз которых позволит успешно осуществить глобальный переход из устаревшей системы СКОР в новую систему СКАР, что спасёт все остальные народы Мира от их самоуничтожения, запланированного инициаторами построения «Плохой Глобализации», «Нового Мирового Порядка». Политическое взаимодействие (Ось), союз русского и немецкого народов является необходимым условием для такого глобального перехода. Вокруг этой Оси будет «вращаться», условно, планета Земля, со всеми народами спасённого от гибели Человечества.Членов общественного движения «Русско-Немецкая Ось» (РНО) или «Русско-Немецкий Ответ» «Плохой Глобализации», консолидирует идея создания на базе союза русского и немецкого народов, «Хорошей Глобализации» в новой сбалансированной системе СКОР - взамен «Плохой Глобализации» или, по другому, «Нового Мирового Порядка», тайно, через обман, навязанного сейчас Человечеству на базе «Англо-Американской Оси» - союза в старой, умирающей и вошедшей в свой последний кризис, системе СКОР.Граждан России и будущего обновлённого СССР объединяют общие представления о том, какой мы хотим видеть свою жизнь. Данная Программа - это ориентиры для практических дел, которые мы намерены осуществить во имя граждан России, нового СССР, других людей на Земле, достойное будущее которых вне «Хорошей Глобализации» построить будет невозможно.Ссылка на источник:Ссылка на проект:ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:

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