ПАО "Межтопэнергобанк" | Собственные векселя | Банковский сектор

Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Межтопэнергобанк"
Отрасль:
Банковский сектор
Межтопэнергобанк производит выдачу срочных доходных векселей. Доходность векселя зависит от суммы и срока обращения согласно действующим ставкам на дату выписки векселя.
Дополнительные операции:
- досрочный выкуп векселей;
- возможности рефинансирования, в том числе, кредитование под залог ценных бумаг;
- проверка факта выдачи векселей.
Процентные ставки:
- от 31 до 60 дней - 9,00 %;
- от 61 до 89 дней - 10,00 %;
- от 90 до 180 дней - 10,50 %;
- от 181 до 270 дней - 10,75 %;
- от 271 до 364 дней (1 год) - 11,00 %;
- от 1 года до 3 лет - 11,50 %.
29 августа 2013 года Межтопэнергобанк успешно разместил дебютный выпуск облигаций.
С 20 декабря 2013 года облигации включены в раздел "Котировальный список "А" первого уровня" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 14 марта 2014 года облигации Межтопэнергобанка, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40102956B включены в Ломбардный список Банка России.
Облигации имеют следующие параметры:
Эмитент: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (открытое акционерное общество)
Кредитный рейтинг эмитента: Standard & Poor's: B/Негативный
Вид облигаций: Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 01
Регистрационный номер выпуска: 40102956B от 22.07.2013
Номинальный объем выпуска: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей
Номинал облигаций: 1 000 рублей
Цена размещения: 100 % от номинала
Срок обращения: 3 года (1098 дней)
Оферта: через 1 год по цене 100 % от номинальной стоимости
Купонная ставка: 11,50 % (на 1-й и 2-й купоны)
Купонный период: ставки 1–2 купонов равны. Ставки 3–6 купонов определяются Эмитентом в соответствии с эмиссионными документами
Дата размещения: 29 августа 2013 г.
Вторичное обращение: ФБ ММВБ
Организатор, агент по размещению: ОАО "Промсвязьбанк"
Депозитарий: НКО ЗАО НРД
Как приобрести вексель?
1. Обратиться к менеджерам банка по указанным телефонам или заполнить заявку на обслуживание по векселям и получить консультацию по подготовке пакета документов.
2. Отправить в банк необходимые документы и заключить договор о приобритении векселя.
3. Перечислить денежные средства на основании договора и получить вексель.
Сайт эмитента: mteb.ru
Тема банка: Межтопэнергобанк - mteb.ru
Центральный офис:
107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6
Контакты:
8 800 25 070 25