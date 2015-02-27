Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,645 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Toyota планирует до 2022 года инвестировать $10 млрд в своё развитие в США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:42
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,719
Благодарностей: 543
КП: 0.109
Toyota планирует до 2022 года инвестировать $10 млрд в своё развитие в США


Японская корпорация Toyota Motor Corp. планирует в течение ближайших пяти лет инвестировать 10 миллиардов долларов в развитие компании в США, заявил глава североамериканского подразделения компании Джим Ленц (Jim Lentz).

"Мы находимся в этой стране на протяжении 60 лет. Мы инвестировали 22 миллиарда долларов за этот период. И в течение следующих пяти лет мы намерены инвестировать еще 10 миллиардов долларов в наши заводы, чтобы сделать их более конкурентоспособными, в рабочую силу", — заявил он в интервью Bloomberg TV.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

источник
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Alibaba планирует инвестировать $305 млн в розничный бизнес bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.11.2016 20:43
SoftBank планирует инвестировать $600 млн в Ola к концу года Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 2 03.11.2016 12:33
Внешэкономбанк готов инвестировать в развитие блокчейна в России clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.10.2016 18:09
КАНАДА заинтересована инвестировать в развитие солнечной энергетики в Чернобыле! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 50 24.06.2016 02:42
Завод Toyota в Санкт-Петербурге удвоит мощность к концу года Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.02.2015 18:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MonitoringFF
biz-finans.ru - BIZ-FINANS
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Uprofit - Uprofit.cn
От HYIPsRating в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Juliabest
Сланцевый газ начнут добывать на Западной Украине
От Juliabest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MazaHaker331
Блог о инвестициях
От MazaHaker331 в разделе «Блоги о заработке»
Аватар Букер
Экспрессы
От Букер в разделе «Прогнозы»
Аватар moskva
Адвокат сообщает об аресте финансиста Полонского и описи имущества бизнесмена
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube