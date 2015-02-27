Toyota планирует до 2022 года инвестировать $10 млрд в своё развитие в США

Японская корпорация Toyota Motor Corp. планирует в течение ближайших пяти лет инвестировать 10 миллиардов долларов в развитие компании в США, заявил глава североамериканского подразделения компании Джим Ленц (Jim Lentz).
"Мы находимся в этой стране на протяжении 60 лет. Мы инвестировали 22 миллиарда долларов за этот период. И в течение следующих пяти лет мы намерены инвестировать еще 10 миллиардов долларов в наши заводы, чтобы сделать их более конкурентоспособными, в рабочую силу", — заявил он в интервью Bloomberg TV.
Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
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