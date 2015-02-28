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«Вымпелком» продает «Русским башням» 13 тысяч телеком-вышек

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Старый Сегодня, 23:27
#1
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
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«Вымпелком» продает «Русским башням» 13 тысяч телеком-вышек
Компания «Вымпелком» и инфраструктурная группа «Русские башни» договорились о продаже 13 тыс. телекоммуникационных вышек за $700 млн, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, сделку планируется закрыть во втором квартале 2017 года, когда «Вымпелком» получит оплату. Как сообщает «Интерфакс», официальные представители компаний от комментариев отказались.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что сумма сделки составляет $800 млн. «Компания "Русские башни", одним из акционеров которой является Macquarie Group Ltd., выбрана потенциальным покупателем»,— подтверждает Bloomberg.

http://www.kommersant.ru/doc/3187366?utm_source=smi2
NikofAlex на форуме  
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