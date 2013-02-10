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Субсидирование электромобилей не помогает продажам

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Старый Сегодня, 23:21
#1
Премиум
 
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Регистрация: 10.02.2013
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Субсидирование электромобилей не помогает продажам


Пока местные форумчане во всю расхваливают современные технологии, в частности зелёную электроэнергетику и электромобили, впадая просто в боевой транс, защищая то, что, по сути, вредит мировой экономике, потребители одной известной европейской страны не на столько потеряли голову. А разговор у нас с вами пойдёт о Германии.

Там уже на протяжении полугода работает государственная программа субсидирования покупки электромобилей и автомобилей гибридного типа. И не смотря на все усилия правительства, пересадить потребителей на инновационную технику, эти самые потребители продолжают сопротивляться тяжёлой поступи прогресса, с упорством обречённых покупая автомобили с ДВС.

Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю Германии опубликовало отчёт за пол года работы программа, и итоги оказались очень скромными. За 6 месяцев было подано 9023 заявки на получение субсидий. Из них 5100 заявок было направлено от владельцев электромобилей, и 3900 от владельцев гибридных авто.

Самой популярной автомобильной маркой в Германии оказалась BMW, со своей машиной модели I3, оформлено 2592 заявки на субсидию. Второе место по популярности оказалось за компанией Renault, марка Zoe Intens. Было подано заявок на оформление субсидий - 1658. Далее места распределились следующим образом: компания Audi, модель A3 - 1188 заявок, компания Volkswagen — 887 заявок, и компания Mitsubishi — 804 заявки.

При этом основными покупателями современных автомобилей оказались корпорации и компании, они оформили заявок на субсидии - 4461. Физические лица оказались в меньшинстве, на них пришлось 4403 заявки. Если рассматривать территориальное деление по спросу на электромобили и автомобили с гибридным двигателем, то любители таких авто собрались в федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг, оформлено заявок на субсидии 2232 и 1743 соответственно.

Не смотря на столь плачевные результаты работы программы за пол года, правительство Германии решило продолжить программу субсидирования. Согласно этой программе, за все купленные электромобили после марта 2016 года покупатель от государства получит 4000 евро. За гибридный авто, на тысячу евро меньше. Выделенные деньги на программу суммой в 1,2 миллиарда евро были оплачены казной, как государства, так и добровольными взносами автопроизводителей. Предполагалось, что благодаря программе субсидирования, жители Германии должны были покупать по 300 тыс инновационных автомобилей в год.

Специально для mmgp.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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