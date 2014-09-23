Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,645 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ирландский Центральный Банк устанавливает новые правила выдачи наличных банкоматами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:10
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,713
Благодарностей: 464
КП: 0.144
Ирландский Центральный Банк устанавливает новые правила выдачи наличных банкоматами


Война с наличными, которая ведется правительствами и центральными банками стран, сейчас в полном разгаре. Ирландский Центробанк планирует увеличить количество банкнот в 10 и 20 евро, которые выдаются банкоматами. На первый взгляд, это может показаться невинным решением, однако это значительный шаг к тому, чтобы постепенно отказаться от банкнот с большим номиналом. Официально позиция выглядит как "возможность сделать мелкие купюры более доступными."

На протяжении 2016 велись исследования, которые показали, что люди нуждаются в более мелких купюрах на текущие нужды, а так как наличные широко используются в Ирландии, то получив крупные купюры в банкомате, многие искали, где бы их поменять на более мелкие.

По решению Нацбанка к 2018 году все банки должны будут выдавать больше купюр достоинством 10, 20 и 50 евро. Цель: купюры 10 евро должны составлять 6-10% выданных банкнот, 20 евро - 40-45%, остальное - купюры достоинством 50 евро. Кроме того, Нацбанк хочет увеличить объемы использования электронных платежей в Ирландии. Все это может показаться шагами по запрету в дальнейшем использовать купюры высокого достоинства.

По сравнению с попытками Венесуэлы и Индии ограничить хождение наличности, Ирландия пытается предпринять более разумный подход в этом отношении.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Лучшие проекты рунета для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты | Платит с 2007 года
Комменты для ваших сайтов, блогов и форумов. Заработок для авторов
Лучший выбор статей и копирайтеров для вас. Заработок для грамотных людей
inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 23:12
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.09.2014
Сообщений: 1,922
Благодарностей: 1,118
КП: 0.218
Re: Ирландский Центральный Банк устанавливает новые правила выдачи наличных банкомата
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
наличные широко используются в Ирландии
На установку терминалов жмотятся что ли?
__________________
-
"Правительство заявило, что основания для повышения цен нету. Поэтому цены будут повышать без основания!".
kodiak вне форума  
Старый Сегодня, 23:38
#3
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,713
Благодарностей: 464
КП: 0.144
Автор темы Re: Ирландский Центральный Банк устанавливает новые правила выдачи наличных банкомата
Цитата:
Сообщение от kodiak Посмотреть сообщение
На установку терминалов жмотятся что ли?
просто предпочитают старый добрый нал
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Лучшие проекты рунета для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты | Платит с 2007 года
Комменты для ваших сайтов, блогов и форумов. Заработок для авторов
Лучший выбор статей и копирайтеров для вас. Заработок для грамотных людей
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Британский Barclays устанавливает бесконтактные банкоматы для снятия наличных bizneser Новости платежных систем 6 01.12.2016 02:56
Нью-Йорк устанавливает новые правила финансовой безопасности Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.09.2016 16:28
Дерипаска: Банк России ведет себя как частный хедж-фонд, а не Центральный банк. ser4442 Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.01.2016 11:21
WebMoney предложила новые возможности для получения и выдачи займов Ladybug Новости платежных систем 29 09.09.2015 01:58
Изменились правила ввоза в Турцию наличных денег Gosha77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.05.2015 00:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Налоговая амнистия в Индии принесла бюджету $4 млрд
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Reagent2010
Создаю HYIP
От Reagent2010 в разделе «Архив»
Аватар sergeyn87
ФРС правит миром?
От sergeyn87 в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар Uniqum
126194989570 Гаврик. Стандартный кидала
От Uniqum в разделе «Черный список должников»
Аватар HPZveR
HYIP монитор. На чем создать?
От HPZveR в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
ПАММ-счет Patrik: 2526 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Молодые ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube