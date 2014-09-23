Ирландский Центральный Банк устанавливает новые правила выдачи наличных банкоматами

Война с наличными, которая ведется правительствами и центральными банками стран, сейчас в полном разгаре. Ирландский Центробанк планирует увеличить количество банкнот в 10 и 20 евро, которые выдаются банкоматами. На первый взгляд, это может показаться невинным решением, однако это значительный шаг к тому, чтобы постепенно отказаться от банкнот с большим номиналом. Официально позиция выглядит как "возможность сделать мелкие купюры более доступными."
На протяжении 2016 велись исследования, которые показали, что люди нуждаются в более мелких купюрах на текущие нужды, а так как наличные широко используются в Ирландии, то получив крупные купюры в банкомате, многие искали, где бы их поменять на более мелкие.
По решению Нацбанка к 2018 году все банки должны будут выдавать больше купюр достоинством 10, 20 и 50 евро. Цель: купюры 10 евро должны составлять 6-10% выданных банкнот, 20 евро - 40-45%, остальное - купюры достоинством 50 евро. Кроме того, Нацбанк хочет увеличить объемы использования электронных платежей в Ирландии. Все это может показаться шагами по запрету в дальнейшем использовать купюры высокого достоинства.
По сравнению с попытками Венесуэлы и Индии ограничить хождение наличности, Ирландия пытается предпринять более разумный подход в этом отношении.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru