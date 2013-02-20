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Батут-парк Jumptastic привлек 3 млн фунтов инвестиций

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Батут-парк Jumptastic привлек 3 млн фунтов инвестиций

Британская компания, которая предоставляет развлекательные услуги в виде посещения батут-парка, привлекла инвестиции на общую сумму 3.000.000 фунтов (~3.650.400 долларов США).

Инвестором в текущем раунде финансирования выступил фонд Calculus Capital.

Привлеченные средства компания планирует использовать для расширения своего бизнеса в Великобритании и Скандинавии. В планах компании иметь десять батут-парков по всей Европе к 2020 году.



Во главе с генеральным директором Ли Маяллом, Jumptastic открыл свой первый батут-парк в Глостере в 2015 году, предложив посетителям для развлечения 90 штук взаимосвязанных между собой батутов на площади более 30000 квадратных футов. В начале 2017 года компания откроет свой первый батут-парк в Дании, которая в настоящее время не имеет батут-парков. Пять других подходящих мест были определены по всей Скандинавии и уже ведутся переговоры.


Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
инвестирование, инвестиции в бизнес
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