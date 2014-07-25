Рефбек + бонус от respant до 100%

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Старый Сегодня, 22:58
#1
Интересующийся
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 53
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
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Предлагаю возврат реферальных до 100% из проектов где я принимаю участие.

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  • Вы должны быть моим рефералом, т.е. зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, желательно предварительно связаться со мной.
  • После сообщить мне название проекта, Ваш ник в проекте, сумму вклада, Ваш кошелек.
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Мои проекты и процент рефбека / бонус:

CRYPT.TRADE
  • вклад до 5000$ - 4% от депозита
  • вклад 5000$-10000$ - 5% от депозита
  • вклад более 10000$ - 6% от депозита

ILGAMOS
  • 1-2 пакеты (125 евро) - 7% от депозита
  • 1-4 пакеты (1995 евро) - 8% от депозита
  • 1-5 пакеты (6996 евро) - 9% от депозита

TIRUS
  • 10$ при заходе на все 3 уровня (160$). Предложение до 31 января!
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Новая матрица ТАЙРУС! По вопросам скайп: Respant
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:55
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