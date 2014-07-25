Рефбек + бонус от respant до 100%

Предлагаю возврат реферальных до 100% из проектов где я принимаю участие.
Условия для получения рефбека:
- Вы должны быть моим рефералом, т.е. зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, желательно предварительно связаться со мной.
- После сообщить мне название проекта, Ваш ник в проекте, сумму вклада, Ваш кошелек.
- Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня, оставить свой отзыв.
- Рефбек перевожу после получения на свой кошелёк!
Мои проекты и процент рефбека / бонус:
CRYPT.TRADE
ILGAMOS
- вклад до 5000$ - 4% от депозита
- вклад 5000$-10000$ - 5% от депозита
- вклад более 10000$ - 6% от депозита
TIRUS
- 1-2 пакеты (125 евро) - 7% от депозита
- 1-4 пакеты (1995 евро) - 8% от депозита
- 1-5 пакеты (6996 евро) - 9% от депозита
- 10$ при заходе на все 3 уровня (160$). Предложение до 31 января!