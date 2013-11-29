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Роспотребнадзор предупредил об опасности покупки дорогой косметики в кредит







"Роспотребнадзор вынужден предупредить граждан о начале распространения практики заключения договоров на продажу дорогой косметики и договоров на оказание косметологических услуг", - так информирует эта организация по защите прав потребителей.



Роспотребнадзор утверждает, что цена на предлагаемую косметику или услуги может порой доходить до 200-300 тысяч рублей и поэтому предлагается заключить кредитный договор, а если кого-то приглашают косметический салон, то предлагают взять с собой паспорт, который нужен для выдачи кредита.



Также Роспотребнадзор обращает внимание, что такие кредитные договора часто оформляются в неподобающих условиях и это могут запредельная и наоборот слишком расслабляющая музыка, актовые залы, где всегда очень шумно, применение ароматических веществ в помещениях и т.д. Внимательность человека в таких условиях резко падает и он не в состоянии адекватно оценить все финансовые вопросы в предлагаемом Договоре в полной степени и принять верное решение. Но все равно потребителя фактически вынуждают подписать любой Договор.



Обычно люди впоследствии, изучив внимательно такой навязанный документ или посоветовавшись с родственниками или друзьями, пытаются расторгнуть его, но их всегда ждёт категорический отказ от продавца пойти на этот шаг. Роспотребнадзор указывает, что представители продавца не желают отвечать на письменные жалобы потребителей, в самих Договорах они не показывают свой настоящий адрес регистрации, названия договоров порой носят необычные названия, чтобы усложнить их идентификацию.



Отсюда данное ведомство крайне рекомендует не спешить с принятием решения подписывать подобные Договора о покупке средств косметики - дайте себе время, подумайте, оцените свои финансовые возможности, то есть сможете ли вы платить по предоставляемому вам кредиту. А самое главное, не поняв Договор до конца и полно, то просто не подписывайте его! Ведь подписав его вы свяжите себя кредитным Договором с банком, а там даже всякие письменные заявления о расторжении Договора уже не пройдут. Поэтому не создавайте себе лишних проблем и будьте всегда внимательны - время всякого рода мошенников и аферистов пока не прошло!



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5873d893ec3f6 Роспотребнадзор на своем сайте выпустил предупреждение, в котором известил граждан России, что заключать Договора на дорогую косметику в кредит опасно для их кошелька."Роспотребнадзор вынужден предупредить граждан о начале распространения практики заключения договоров на продажу дорогой косметики и договоров на оказание косметологических услуг", - так информирует эта организация по защите прав потребителей.Роспотребнадзор утверждает, что цена на предлагаемую косметику или услуги может порой доходить до 200-300 тысяч рублей и поэтому предлагается заключить кредитный договор, а если кого-то приглашают косметический салон, то предлагают взять с собой паспорт, который нужен для выдачи кредита.Также Роспотребнадзор обращает внимание, что такие кредитные договора часто оформляются в неподобающих условиях и это могут запредельная и наоборот слишком расслабляющая музыка, актовые залы, где всегда очень шумно, применение ароматических веществ в помещениях и т.д. Внимательность человека в таких условиях резко падает и он не в состоянии адекватно оценить все финансовые вопросы в предлагаемом Договоре в полной степени и принять верное решение. Но все равно потребителя фактически вынуждают подписать любой Договор.Обычно люди впоследствии, изучив внимательно такой навязанный документ или посоветовавшись с родственниками или друзьями, пытаются расторгнуть его, но их всегда ждёт категорический отказ от продавца пойти на этот шаг. Роспотребнадзор указывает, что представители продавца не желают отвечать на письменные жалобы потребителей, в самих Договорах они не показывают свой настоящий адрес регистрации, названия договоров порой носят необычные названия, чтобы усложнить их идентификацию.Отсюда данное ведомство крайне рекомендует не спешить с принятием решения подписывать подобные Договора о покупке средств косметики - дайте себе время, подумайте, оцените свои финансовые возможности, то есть сможете ли вы платить по предоставляемому вам кредиту. А самое главное, не поняв Договор до конца и полно, то просто не подписывайте его! Ведь подписав его вы свяжите себя кредитным Договором с банком, а там даже всякие письменные заявления о расторжении Договора уже не пройдут. Поэтому не создавайте себе лишних проблем и будьте всегда внимательны - время всякого рода мошенников и аферистов пока не прошло!По материалам источник

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