Flosstime для автоматизированного дозатора зубочистки привлекла $970 тыс инвестиций

Американская компания Flosstime из Пало-Альто штат Калифорния является разработчиком автоматизированного мулине дозатора зубочистки привлекла $970 тыс. инвестиций.
Инвесторами стали San Joaquin Angels, Wesco-Facilidades&BEM-Estar и другие бизнес-ангелы инвесторы.
Компания была основана в августе 2014 года Майклом Эвансом, Дуком Дюонгом и Грегорио Фариа, которые встретились на курсах по биодизайну в Стэнфордском университете. Компания Flosstime выпустила потребительское устройство, которое автоматизированно распределяет зубочистку, напоминает людям о чистке зубов и за это ежедневно вознаграждает.
В одном касании круговое устройство раздает 18 дюймовое мулине, режет и устанавливает 90-секундный LED-таймер, который движется вокруг устройства, показывая, как долго пользователи должны проводить на каждом участке полости рта. После того, как истекает 90-секунд, в качестве награды за хорошо выполненную работу, Flosstime загорается с улыбкой.
После 22 часов устройство приобретает оранжевый цвет - нахмурившись напоминает пользователю, что пришло время снова вытягивать зубочистку и чистить зубы. Если не использовать устройство на протяжении семи дней, то оно будет автоматически стрелять длинной нити. Устройство может быть установлено в одиночном и двойном пользовательских режимах.
В настоящее время устройство доступно на Flosstime.com, его можно приобрести за $29,99 и будет поставляться (отправляться) в январе 2017 года.
Перевод специально для mmgp.ru