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Flosstime для автоматизированного дозатора зубочистки привлекла $970 тыс инвестиций

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Старый Сегодня, 22:12
#1
Топ Мастер
 
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награды Волшебный горшочек 
Flosstime для автоматизированного дозатора зубочистки привлекла $970 тыс инвестиций



Американская компания Flosstime из Пало-Альто штат Калифорния является разработчиком автоматизированного мулине дозатора зубочистки привлекла $970 тыс. инвестиций.

Инвесторами стали San Joaquin Angels, Wesco-Facilidades&BEM-Estar и другие бизнес-ангелы инвесторы.

Компания была основана в августе 2014 года Майклом Эвансом, Дуком Дюонгом и Грегорио Фариа, которые встретились на курсах по биодизайну в Стэнфордском университете. Компания Flosstime выпустила потребительское устройство, которое автоматизированно распределяет зубочистку, напоминает людям о чистке зубов и за это ежедневно вознаграждает.




В одном касании круговое устройство раздает 18 дюймовое мулине, режет и устанавливает 90-секундный LED-таймер, который движется вокруг устройства, показывая, как долго пользователи должны проводить на каждом участке полости рта. После того, как истекает 90-секунд, в качестве награды за хорошо выполненную работу, Flosstime загорается с улыбкой.




После 22 часов устройство приобретает оранжевый цвет - нахмурившись напоминает пользователю, что пришло время снова вытягивать зубочистку и чистить зубы. Если не использовать устройство на протяжении семи дней, то оно будет автоматически стрелять длинной нити. Устройство может быть установлено в одиночном и двойном пользовательских режимах.

В настоящее время устройство доступно на Flosstime.com, его можно приобрести за $29,99 и будет поставляться (отправляться) в январе 2017 года.




Перевод специально для mmgp.ru


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Старый Сегодня, 22:19
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 432
Благодарностей: 211
КП: 0.241
Re: Flosstime для автоматизированного дозатора зубочистки привлекла $970 тыс инвестиц
под зубочисткой здесь имеется ввиду зубная нить? пришлось гуглить, что такое мулине...
с такими стартапами люди превратятся в овощей.
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назаревич на форуме  
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горячие новости, инвестиции
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