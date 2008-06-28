Сделка на $11.000.000.000.000: DTCC переносит торговлю деривативами в блокчейн

Депозитарно-трастовая и клиринговая корпорация US холдинговая компания DTCC
, в состав которой входят 6 дочерних предприятий, заявила о запуске практической интеграции blockchain-технологии, применив ее для расчета по клиринговым операциям с ценными бумагами, имеющими в своей основе корпоративные, коммерческие займы и облигации.
Двухсторонний договор подписали сегодня (09.01.2017г.) с американской организацией IBM
- крупнейший в мире изготовитель и поставщик аппаратного и ПО, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Организация IBM
будет содействовать в переносе активов на сумму 11.000.000.000.000 долларов
в специальный созданный для этого распределенный реестр. Этот реестр создала компания американского стартапа из Нью-Йорка под названием Axoni
. Он является технологической компанией, которая разрабатывает для банков и других учреждений программное обеспечение. При создании распределенного реестра стартап Axoni
поддерживала финансово-технологическая исследовательская компания-консорциум из 45 финансовых компаний R3 CEV LLC
.
Со слов генерального директора DTCC
Криса Чайдлдса, - "В компании уверены, что внутренняя экономия вполне сможет оправдать финансовые затраты на проект. Также существуют и иные варианты экономии в сфере индустрии, чьи показатели могут отличаться относительно организации процесса".
На протяжении этого года компания DTCC
вместе с остальными компаниями-партнерами по проекту проведет переформатирование текущего электронного хранилища всей торговой информации, который отвечает за "жизненный цикл" сделки (этот этап следует за непосредственно заключением сделки, в ходе которого продавец и покупатель сверяют данные о сделке) по кредитным деривативам.
Для того, чтобы представить всю масштабность проекта, можно отметить, что на текущий момент в данном электронном хранилище находятся данные всех известных мировых брокеров и приблизительно 2.500 фирм-покупателей.
И не смотря на то, что в компании DTCC
не афишируют конкретные суммы экономии при переходе на blockchain-технологию, в докладе предоставленном крупнейшим банком Испании Santander
эти суммы оцениваются примерно в 20.000.000.000 долларов в год
.
При удачном завершении первоначальной стадии проекта, вполне можно ждать и дальнейшего его расширения, так как для этого есть все предпосылки. Исходя из статистики швейцарского Банка международных расчетов, в прошлом году мировой рынок кредитных деривативов оценивался в 544.000.000.000.000 долларов
, из которых основная сумма принадлежит именно компании DTCC
.
По материалам: http://forklog.com/sdelka-na-11-trln...mi-v-blokchejn