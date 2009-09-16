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Вложение средств в рынок займов под залог. Лучшее решение

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Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
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Старый Сегодня, 21:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.03.2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Вложение средств в рынок займов под залог. Лучшее решение
Приглашаем частных инвесторов!


Компании ALTINVEST в городе Казани
оказывает консалтинговые услуги в сфере частного кредитования.

Инвестируй в сектор займов под залог имущества. Выбирайте сами условия по которым вы готовы кредитовать. Все остальное мы возьмем на себя

Наша консалтинговая компания предлагает полное юридическое и консультационное сопровождение по договорам займа на всех этапах. И является независимым посредником в сделки между частными кредиторами и заемщиками.


Все договора оформляются нотариально !
Наши услуги:
- Оценка залогового имущества по рыночной стоимости
- Консультация заимодавца по договору займа, и выбору оптимальных условий
- Сбор информации по залогу на предмет обременения и ограничений.
- Обеспечения юридической чистоты сделки
- Оценка платежеспособности заемщика
- До судебное решение конфликтов, также берем на себя

Мы подберем заемщика по вашим личным критериям.

Вы как в заимодавец сами выбираете условия займа по договору.
Процентные ставки варьируются от 24 до 60 % годовых
сроки займов от 1 месяцев до 10 лет
В залог мы рассматриваем только ликвидное имущество.
- Авто
- Квартиры, доли, комнаты.
- Дома
- Земельные участки
- Спецтехника

Преимущества инвестирования в займы вместе с нами.

1. Вы можете выдать несколько займов на разные суммы от 100 тыс руб.
2. Риски сведены к мнимому, так как в залоге у вас находится имущество заемщика.
Сделка оформляется по договору займа-залога (с обременением)
3. Рынок займов под залог стабилен, и всегда востребован!
4. Мы тесно сотрудничаем с оценочными компаниями, риелторскими и брокерскими агентствами.


В данный момент работаем только по Республике Татарстан.

КОМПАНИЯ ТАЖКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СРОЧНЫЙ ВЫКУП НИДВИЖИМОСТИ ДО 70% ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ.

Email. altinvestkzn@yandex.ru
+7 967-463-59-15 ( по работе с инвесторами )
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avaspro на форуме  
Старый Сегодня, 22:14
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.03.2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Вложение средств в рынок займов под залог. Лучшее решение
Займы от частных инвесторов
Миниатюры
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avaspro на форуме  
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