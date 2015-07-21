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Microsoft и Qualcomm инвестируют в израильскую стартап-платформу Team8

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Старый Сегодня, 21:40
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Microsoft и Qualcomm инвестируют в израильскую стартап-платформу Team8
Венчурное подразделения Microsoft и Qualcomm вложились в Team8 - израильскую стартап-платформу, создающую стартапы в области кибербезопасности - таким образом большие транснациональные компании поддерживают развивающуюся кибер-промышленность Израиля на фоне растущих угроз.
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Team8 также объявили в понедельник о стратегическом партнерстве с Citi (С. Н), для развития своих продуктов, с последними инвестициями общая сумма превышает $92 млн.
Другими инвесторами платформы являются Ciscо, Accenture, американский фонд Besemer Venture Partners, АТ&Т Inc., Nokia Corporation, сингапурская инновационная компания Temasek Holdings, японская Mitsui, израильская компания Marker LLC, ВК фирма Innovation Endeavоrs, принадлежащая исполнительному председателю Google Эрику Шмидту.
В то время как пару лет назад количество попыток кибер-атак составляло 20 тыс. в неделю, сегодня эта цифра выросла до 600-700 тыс., по словам генерального менеджера центра разработки Microsoft в Израиле Йорама Йакови.
В Израиле есть около 450 кибер-стартапов, которые получают 20 процентов глобальных инвестиций в секторе. Хотя потребность в безопасности быстро растет, распространение стартапов означает, что несколько компаний конкурируют в каждом подсекторе.
"Большей части создаваемых компаний не добраться до финиша" говорит Надав Зафрир, главный исполнительный директор Team8 и бывший командир технологического разведывательного подразделения израильской армии.
Он сказал, что он считает Team8 сильным партнером и они планируют построить портфель различных технологий, который даст им преимущество. Team8 подтвердили, что Microsoft инвестировала в компанию с июня прошлого года.
"Наши инвесторы ожидают создания независимых компаний, которые возглавят свои секторы."
У Израиля хорошо организована промышленность высоких технологий, поскольку она использует навыки рабочих, подготовленных в военном и разведывательном секторах. Налоговые льготы и государственное финансирование поощряют стартапы, а также Израиль приветствует инвестиции от предпринимателей из-за рубежа.
Team8 работает с 2014 и имеет 180 сотрудников в Израиле, США, Великобритании и Сингапуре, в планах нанять еще более ста человек в 2017 году.
Две компании, созданные платформой это призрачные сети, которые используют технологию обмана для выявления атак и были установлены в банки и ритейлеры, а также Claroty, который обеспечивает защиту стратегических инфраструктурных объектов, таких как нефтяные и газовые месторождения.
Подробности о еще двух компаниях, которые были созданы Team8 будут обнародуют в этом году.
Переведено специально для форума mmgp: http://venturebeat.com/2017/01/09/mi...ty-firm-team8/

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