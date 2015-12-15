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Наставник по Форекс

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:33
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Наставник по Форекс
Мог бы кто-нибудь помочь в изучении рынка Форекс. Мне не нужно знать "как заработать миллион", "прибыльные стратегии" и так далее, мне интересна эта кухня изнутри. Хочу знать как это всё работает, понимать что и как. Мне нужна правда и у меня много вопросов, но поскольку я только начинаю изучать мне хотелось бы узнать об этом на живом понятном языке. Было бы неплохо в виде бесед в скайп их обсудить.

Просьба откликаться только адекватных людей без лишнего пафоса и вывески "гуру рынков") Разумеется это не на благотворительной основе.

Заранее благодарю!
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Atlant20 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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