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Наставник по Форекс
Мог бы кто-нибудь помочь в изучении рынка Форекс. Мне не нужно знать "как заработать миллион", "прибыльные стратегии" и так далее, мне интересна эта кухня изнутри. Хочу знать как это всё работает, понимать что и как. Мне нужна правда и у меня много вопросов, но поскольку я только начинаю изучать мне хотелось бы узнать об этом на живом понятном языке. Было бы неплохо в виде бесед в скайп их обсудить.
Просьба откликаться только адекватных людей без лишнего пафоса и вывески "гуру рынков") Разумеется это не на благотворительной основе.
Заранее благодарю!