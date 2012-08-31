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Минюст предложил лишать должников единственного жилья Новая мера будет действовать, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормы





МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минюст России разработал законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жилье должника.



Сейчас в России действует запрет на такую меру.



Документ находится на стадии общественного обсуждения, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке сказано, что законоположение о данном запрете, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки.



"Поскольку распространение безусловного имущественного (исполнительского) иммунитета на жилые помещения, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи, означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя", - сказано в записке к документу.



Защита прав должников



Так, законопроект предлагает разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение. Но при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье.



А также при условии, что размер жилья превышает двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, данная норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.



Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества. Согласно законопроекту, жилье должника может быть продано. При этом средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику. Ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако, если он в течение трех месяцев с даты перечисления денег не купит новое жилье, эту сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.



Защита прав кредиторов



Законопроект предусматривает изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "Об исполнительном производстве", а также в Семейный кодекс РФ.



В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта позволит обеспечить "государственную, в том числе судебную, защиту конституционных прав кредитора (взыскателя) в части исполнения судебного решения о взыскании долга с гражданина-должника на жилище". Таким образом, по мнению составителей документа, удастся привести положения Гражданского процессуального кодекса РФ и федерального закона "Об исполнительном производстве" в соответствие с позицией Конституционного суда РФ.



Также предполагается, что законопроект обеспечит защиту прав несовершеннолетних детей. Предложенные в документе меры, по мнению его составителей, позволят эффективнее бороться с неуплатой алиментов, а также обеспечивать несовершеннолетних жильем при разводе родителей.





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Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/3928043 Документ находится на стадии общественного обсуждения, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке сказано, что законоположение о данном запрете, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки."Поскольку распространение безусловного имущественного (исполнительского) иммунитета на жилые помещения, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи, означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя", - сказано в записке к документу.Так, законопроект предлагает разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение. Но при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье.А также при условии, что размер жилья превышает двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, данная норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества. Согласно законопроекту, жилье должника может быть продано. При этом средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику. Ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако, если он в течение трех месяцев с даты перечисления денег не купит новое жилье, эту сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.Законопроект предусматривает изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ и федеральный закон "Об исполнительном производстве", а также в Семейный кодекс РФ.В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта позволит обеспечить "государственную, в том числе судебную, защиту конституционных прав кредитора (взыскателя) в части исполнения судебного решения о взыскании долга с гражданина-должника на жилище". Таким образом, по мнению составителей документа, удастся привести положения Гражданского процессуального кодекса РФ и федерального закона "Об исполнительном производстве" в соответствие с позицией Конституционного суда РФ.Также предполагается, что законопроект обеспечит защиту прав несовершеннолетних детей. Предложенные в документе меры, по мнению его составителей, позволят эффективнее бороться с неуплатой алиментов, а также обеспечивать несовершеннолетних жильем при разводе родителей.Подробнее на ТАСС:

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