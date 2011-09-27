Atlassian приобретет Trello за $425 млн

Atlassian сегодня анонсировали покупку сервиса по менеджменту проектов Trello. Сумма сделки 425 миллионов долларов. Большая часть денег будет передана в качестве наличности - 360 миллионов долларов, остальное будет переведено в качестве ценных бумаг с ограниченными правами. Запланированное завершение сделки - 31 марта этого года.
Для Atlassian, это стала 18 и самая крупная сделка в истории компании. Как и с остальными приобретениями, не произойдет никаких существенных изменений. По словам главы Atlassian, Джея Симмонса, пользователи вообще не должны "заметить", что у компании новый владелец.
Trello стала выходцем TechCrunch Disrupt Battlefield еще 5 лет назад, и была выделена как самостоятельная компания из номинации Fog Creek Software. Выкупив Trello, Atlassian выкупила один из самых быстро развивающихся сервисов управления проектами. Уже сейчас сервис насчитывает порядка 19 миллионов пользователей и более сотни сотрудников. Вся команда сервиса по управлению проектами, останется трудиться в компании и после завершения поглощения. После победы в номинации Fog Creek, Trello удалось привлечь 10,3 миллионов долларов инвестиций от венчурных фондов и крупных компаний.
Симмонс также отметил, что они очень рады такому приобретению. Это невероятный, по его словам, сервис, имеющий огромную аудиторию клиентов с положительными отзывами.
Интересным фактом остается конкуренция, в которой Trello соревновалась с JIRA, являющейся собственностью Atlassian. Оба проекта имеют одинаковую направленность, и предоставляют возможность ведения проектов по методологии Kanban. JIRA в данном отношении показывала более полноценный сервис, и среди многих организаций зарекомендовала себя как важный и нужный продукт. И все это, несмотря на достаточно высокую месячную плату.
Среди основных планов развития обоих проектов, станет разработка магазина плагинов, позволяющий разработчикам продавать необходимые функциональные дополнения для клиентов компании. Такой подход позволит реализовать вторую цель - 100 миллионов активных пользователей в месяц.
Перевод специально для MMGP.ru