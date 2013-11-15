Кому подчиняется зарплата

09.01.2017 19:30
Доходы начальников ограничили заработком подчиненных.
Одного неравенства в доходах, похоже, в России станет меньше. Начальники и их замы, главные бухгалтера не смогут устанавливать себе значительно более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников.
Речь идет о федеральных, региональных и муниципальных организациях и предприятиях. С началом этого года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые тесно привязали заработки начальников к средним зарплатам работников.
В какой пропорции? Это определят власти для каждого учреждения и предприятия своего уровня. В том числе для школ и больниц, аптек, авиакомпаний, нефтеперерабатывающих заводов и прочих.
Госкомпаний, которые являются естественными монополиями ("Газпром", РЖД и прочие), новая норма не касается. Там доход топ-менеджеров зависит от результатов деятельности.
Не касается их и формула один к восьми: такая кратность для федеральных госпредприятий и учреждений уже установлена правительством России. И речь идет не о "голых окладах", а о доходах с учетом премий, компенсаций и других выплат. У регионалов и муниципалов таких ограничений не было. Теперь будут. Но не факт, что один к восьми.
Закон предполагает, что учредители организаций смогут тоже определять для них соотношение зарплат, но только в тех рамках, которые установлены властями соответствующего им уровня. То есть если регион установил для подведомственных организаций кратность один к восьми, то, например, учредитель конкретного учреждения может сузить границы, скажем, до одного к четырем.
Кстати, как рассказал "Российской газете" проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов, в Европе зарплата учителя школы выше, чем зарплата учителя в среднем на 30 процентов.
Как ранее отмечал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, закон уменьшит разрыв в оплате труда руководителей и рядовых сотрудников. И это справедливо. Тем временем, по данным Росстата, средняя зарплата педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 28,4 тысячи рублей. В учреждениях общего образования - 32,6 тысячи. Не богато.
И тем не менее начальники, которые начнут завышать себе зарплаты, игнорируя закон, будут уволены - таково требование документа. Впрочем, предусмотрены законом и исключения - более широкую вилку в зарплатах смогут позволить себе учреждения, входящие в список "уникальных". Какое именно учреждение можно считать в этом смысле уникальным, определяют власти соответствующего уровня.
Начальники, которые начнут завышать себе зарплаты, игнорируя требования закона, будут уволены.
На федеральном уровне есть распоряжение правительства с перечнем бюджетных организаций, подчиненных разным министерствам и ведомствам, где условия труда руководителей не привязываются к средним зарплатам работников. К ним относятся, к примеру, Большой и Малый театры, Мариинский театр, музеи Эрмитаж и Московский Кремль, Дипломатическая академия МИД, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и другие.
По аналогии регионы и муниципалитеты могут своими подзаконными актами утвердить аналогичные перечни "особенных" организаций.
Источник: https://rg.ru/2017/01/09/dohody-nach...chinennyh.html