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Владелец Uniqlo потерял $1,4 млрд за сутки из-за падения продаж ритейлера

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Владелец Uniqlo потерял $1,4 млрд за сутки из-за падения продаж ритейлера
09 января 2017, 11:49 Альберт Хабибрахимов

Финансовое состояние основателя и президента компании Fast Retailing Тадаси Янаи (Tadashi Yanai) за сутки уменьшилось на $1,4 млрд. Это произошло после того, как входящий в группу ритейлер Uniqlo отчитался о падении продаж в декабре 2016 года, пишет Bloomberg.

После отчёта Uniqlo акции Fast Retailing в ходе торгов 6 января на Токийской бирже упали на 6,7%. На фоне снижения стоимости ценных бумаг компании состояние Янаи сократилось на $1,4 млрд до $17,7 млрд.


Несмотря на это, Янаи сохранил звание самого богатого человека в Японии в индексе Bloomberg. За ним следуют глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), чьё состояние оценивается в $13,6 млрд, и основатель Keyence Такемицу Такидзаки (Takemitsu Takizaki), чей капитал составляет $11,1 млрд. В общем списке Янаи занимает 44 место.

Источник:https://vc.ru/n/uniqlo-owner-lose?from=bot
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