Fidelis Capital Markets (FCM) - fideliscm.com

Fidelis Capital Markets (FCM)
-брокерская компания, осуществляющая свою деятельность на рынке Форекс. Работает с 2013 г.
Предлагает торговые продукты и условия торговли на основе STP
. Используется модель NDD
- быстрое исполнение без реквот.
Компания регулируется CySEC
– Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (лицензия номер 208/13). Компания также зарегистрирована и признано рядом профессиональных организаций и государственных органов, таких как FCA, BaFIN, CNMV, MiFID, и т.д.
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FCM Forex
всегда стремилась предлагать своим клиентам безупречный сервис и передовые технологии. Наши усилия были оценены по достоинству и признаны независимыми организациями и средствами массовой информации. Мы удостоились следующих наград:
- Самый быстро растущий брокер на рынке форекс
2013 - Международная Выставка Онлайн Торговли (CIOT), Китай
- Лучший брокер ECN
2014 – Международная Выставка Онлайн Торговли (CIOT), Китай
- Лучший брокер ECN/STP
2014 – Выставка MENA, Dubai
Типы торговых счетов
- Мини
: (Депозит: $5 - $5000; Стандартный размер лота: Min 0.01 - Max 3; Кредитное плечо: до 1:400)**
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- Стандартный
: (Депозит: $1000 - $25 000; Стандартный размер лота: Min 0.10 - Max 20; Кредитное плечо: до 1:200)**
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- VIP
: (Депозит: от $25 000; Стандартный размер лота: Min 1; Кредитное плечо: до 1:100)**
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- ECN Classic
: (Депозит: $1000 - $25 000; Стандартный размер лота: Min 0.10; Кредитное плечо: до 1:200)**
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- ECN Gold
: (Депозит: от $25 000; Стандартный размер лота: Min 1; Кредитное плечо: до 1:100)**
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- Демонстративный счет
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* Исламские счета с нулевым свопом предлагаются клиентам, исповедующим ислам. Торговые позиции с нулевым свопом действуют в течение максимального срока в 5 дней, после истечения этого срока применяется комиссия овернайт.
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Валюта: USD; Тип брокера: ECN/STP; Исполнение сделок: до 100мс
Торговые платформы
-Meta Trader 4
-MT4 для мобильного трейдинга
-MT4 для Mac
Пополнение и вывод средств с торгового счета:
-Кредитные и дебетовые карты Visa/MasterCard;
-Skrill;-Neteller; -CashU;
-WebMoney;-BankWire.
Обучение Форекс
Курс для начинающих; Forex eBook; Advanced eBook; ECN Форекс;
Forex V.O.D.; Инструменты для торговли; Тренинги по МТ4;
Социальный трейдинг; Экономика; Стратегии трейдинга.
Контакты:
SN Financials Limited 52A Omonia Avenue, Troodos Court, Suite 201,
3052 Limassol, Cyprus
Fidelis Capital Markets Limited
5 Cork Street, Belize City, Belize
Официальный сайт: Fidelis Capital Markets (FCM)