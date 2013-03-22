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Fidelis Capital Markets (FCM) - fideliscm.com

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Старый Сегодня, 20:47
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Fidelis Capital Markets (FCM) - fideliscm.com


Fidelis Capital Markets (FCM)-брокерская компания, осуществляющая свою деятельность на рынке Форекс. Работает с 2013 г.
Предлагает торговые продукты и условия торговли на основе STP. Используется модель NDD - быстрое исполнение без реквот.

Компания регулируется CySEC – Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (лицензия номер 208/13). Компания также зарегистрирована и признано рядом профессиональных организаций и государственных органов, таких как FCA, BaFIN, CNMV, MiFID, и т.д. Чтобы узнать больше о Регулировании и лицензировании Fidelis, нажмите сюда

FCM Forex всегда стремилась предлагать своим клиентам безупречный сервис и передовые технологии. Наши усилия были оценены по достоинству и признаны независимыми организациями и средствами массовой информации. Мы удостоились следующих наград:
- Самый быстро растущий брокер на рынке форекс
2013 - Международная Выставка Онлайн Торговли (CIOT), Китай
- Лучший брокер ECN
2014 – Международная Выставка Онлайн Торговли (CIOT), Китай
- Лучший брокер ECN/STP
2014 – Выставка MENA, Dubai

Типы торговых счетов

- Мини: (Депозит: $5 - $5000; Стандартный размер лота: Min 0.01 - Max 3; Кредитное плечо: до 1:400)**;
- Стандартный: (Депозит: $1000 - $25 000; Стандартный размер лота: Min 0.10 - Max 20; Кредитное плечо: до 1:200)**;
- VIP: (Депозит: от $25 000; Стандартный размер лота: Min 1; Кредитное плечо: до 1:100)**;
- ECN Classic: (Депозит: $1000 - $25 000; Стандартный размер лота: Min 0.10; Кредитное плечо: до 1:200)**;
- ECN Gold : (Депозит: от $25 000; Стандартный размер лота: Min 1; Кредитное плечо: до 1:100)**;
- Демонстративный счет;

* Исламские счета с нулевым свопом предлагаются клиентам, исповедующим ислам. Торговые позиции с нулевым свопом действуют в течение максимального срока в 5 дней, после истечения этого срока применяется комиссия овернайт.

** Валюта: USD; Тип брокера: ECN/STP; Исполнение сделок: до 100мс





Торговые платформы
-Meta Trader 4
-MT4 для мобильного трейдинга
-MT4 для Mac

Пополнение и вывод средств с торгового счета:
-Кредитные и дебетовые карты Visa/MasterCard;
-Skrill;-Neteller; -CashU;
-WebMoney;-BankWire.

Обучение Форекс
Курс для начинающих; Forex eBook; Advanced eBook; ECN Форекс;
Forex V.O.D.; Инструменты для торговли; Тренинги по МТ4;
Социальный трейдинг; Экономика; Стратегии трейдинга.

Контакты:
SN Financials Limited 52A Omonia Avenue, Troodos Court, Suite 201,
3052 Limassol, Cyprus
Fidelis Capital Markets Limited
5 Cork Street, Belize City, Belize

Официальный сайт: Fidelis Capital Markets (FCM)
__________________
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