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Производитель батончиков Mars, выкупит клинику для животных VCA, за $9,1 млрд

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Производитель батончиков Mars, выкупит клинику для животных VCA, за $9,1 млрд

Производитель сладостей и пищи для домашних животных, компания Mars Inc., выкупит клинику для животных VCA Inc. за $9,1 млрд, это примерно $93 за акцию. Сумма включает оплату долга в размере $1,4 млрд.

На премаркете, стоимость акций VCA, выросла на 30%.

Сделка будет проходить при поддержке Morgan Stanley и BDT. Запланированное период закрытия третий квартал этого года, в случае одобрения покупки акционерами и регулирующими органами.

По словам генерального директора Mars, Гранта Реида:"VCA является лидером в области предоставления медицинской помощи для животных и мы видим огромный потенциал работы вместе в направлении предоставления услуг для домашних животных и их владельцев, ветеринаров и других поставщиков услуг в это области".

VCA будет работать под собственным брендом, под руководством Mars Petcare.

Для владельцев VCA предложенная цена за покупку акции была очень щедрой. За последние несколько месяцев, стоимость ценных бумаг клиники для животных колебалась в пределах $60-69 за акцию. Предложенная сумма на 41% выше показателей за последние 30 дней, и на 31% выше показателей закрытия рынка 6 января 2017 года.


Уход за домашними животными является неотъемлемой частью Mars за последние 80 лет. Сделка в очередной раз подчеркивает заинтересованность, известного во всем мире производителя сладостей, в продолжения усилении позиций в нише производства товаров и кормов для домашних животных. Среди основных ветеринарных сервисов Mars, можно выделить BANFIELD ветклиника, BLUEPEARL и PET PARTNERS. А среди производителей еды можно увидеть такие известные фирмы как ROYAL CANIN, PEDIGREE и WHISKAS.

С 1986 года, VCA смогла построить сеть насчитывающих 800 клиник и 60 диагностических центров по всему США и Канаде.

Перевод специально для MMGP.ru

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акции, инвестиции
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