Стоимость золота продолжает расти на данных по рынку труда в США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Стоимость золота в понедельник продолжает расти на противоречивых данных статистики по рынку труда США, опубликованных в пятницу, а также на увеличении физического спроса на металл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.06 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,2 доллара, или на 0,44% — до 1178,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,4% — до 16,59 доллара за унцию.
Уровень безработицы в США в декабре слегка вырос — до 4,7% с ноябрьского уровня в 4,6%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч. Аналитики ожидали лучших данных статистики: безработицу на уровне в 4,7% и роста числа рабочих мест на 178 тысяч.
В то же время почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26 долларов. Это стало самым сильным ростом индикатора с 2009 года. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,38%, или на 10 центов. Эксперты ожидали роста показателя всего на 0,3%.
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Рост зарплат может стимулировать ускорение инфляции, что будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС США. Это, в свою очередь, может привести к укреплению американской валюты, что окажет негативное давление на цены на драгметалл.
На рынки также повлияло увеличение спроса на драгметалл на развивающихся рынках, включая Китай. "Есть тенденция роста, связанная с физическим спросом", — сказал газете The Wall Street Journal аналитик по драгоценным металлам HSBC Джеймс Стил (James Steel).