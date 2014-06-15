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Бесплатный способ заработка на коротких ссылках!

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:12
#1
Интересующийся
 
Имя: Айрат
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Бесплатный способ заработка на коротких ссылках!
Сервис коротких ссылок СatСut.net работает с 2013 года.
Сервис предлагает возможность сокращать ссылки и заработать на переходах, размещая короткие ссылки на самых разнообразных ресурсах.

Как все происходит?
После регистрации вы получаете доступ к ссылкам от рекламодателей.
Выбираете понравившийся, создаете короткий вариант в разделе «Заработок на ссылках» и размещаете на своем сайте или блоге, любых сторонних ресурсах.
Цены на ссылки разные. В среднем, оплата в размере 0,07 рублей мне дали когда по реф зарегался, врорая ссылка оплатывалась уже по 0,03 рубля осуществляется за каждый уникальный (один за 24 часа) переход по вашей ссылке.
Деньги на ваш счет приходят лишь в том случае, если человек досмотрел до конца рекламу, которая включается при нажатии на ссылку. Если реклама не досмотрена, переход не засчитывается.
Деньги выводятся на рублевый кошелек WebMoney, Яндекс Деньги или на счет мобильного телефона (только операторы РФ).

Зарабатывать еще можно:
на своих ссылках,
на чужих ссылках, которые вам понравились
на своем сайте
в соцсетях

На сайте очень подробно и понятно расписаны все правила, по каждому пункту работы есть подсказки. Все переходы по размещенным ссылкам отображаются в соответствующем разделе. Служба поддержки и администраторы моментально реагируют на любые вопросы.
В общем, сервис однозначно достоин пристального внимания!
__________________
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http://zaxodyizarabotai.blogspot.ru/
airato вне форума  
Старый Сегодня, 20:17
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 454
Благодарностей: 22
КП: 0.029
Re: Бесплатный способ заработка на коротких ссылках!
Цитата:
Сообщение от airato Посмотреть сообщение
Цены на ссылки разные. В среднем, оплата в размере 0,07 рублей мне дали когда по реф зарегался, врорая ссылка оплатывалась уже по 0,03 рубля осуществляется за каждый уникальный (один за 24 часа) переход по вашей ссылке.
Тю. Та ну их. Жадины какие-то. Снова нужен миллион рефералов чтоб как-то заработать. Наверно еще и минималка на вывод неподъемная без рефералов?
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На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
forfor на форуме  
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