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Бесплатный способ заработка на коротких ссылках!
Сервис коротких ссылок СatСut.net работает с 2013 года.
Сервис предлагает возможность сокращать ссылки и заработать на переходах, размещая короткие ссылки на самых разнообразных ресурсах.
Как все происходит?
После регистрации вы получаете доступ к ссылкам от рекламодателей.
Выбираете понравившийся, создаете короткий вариант в разделе «Заработок на ссылках» и размещаете на своем сайте или блоге, любых сторонних ресурсах.
Цены на ссылки разные. В среднем, оплата в размере 0,07 рублей мне дали когда по реф зарегался, врорая ссылка оплатывалась уже по 0,03 рубля осуществляется за каждый уникальный (один за 24 часа) переход по вашей ссылке.
Деньги на ваш счет приходят лишь в том случае, если человек досмотрел до конца рекламу, которая включается при нажатии на ссылку. Если реклама не досмотрена, переход не засчитывается.
Деньги выводятся на рублевый кошелек WebMoney, Яндекс Деньги или на счет мобильного телефона (только операторы РФ).
Зарабатывать еще можно:
на своих ссылках,
на чужих ссылках, которые вам понравились
на своем сайте
в соцсетях
На сайте очень подробно и понятно расписаны все правила, по каждому пункту работы есть подсказки. Все переходы по размещенным ссылкам отображаются в соответствующем разделе. Служба поддержки и администраторы моментально реагируют на любые вопросы.
В общем, сервис однозначно достоин пристального внимания!