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10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но

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10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но

9 января 2007 года Стив Джобс представил со сцены первый iPhone. Многие эксперты тогда назвали устройство провальным — дескать, покупать его никто не будет. Аппарат поступил в продажу 29 июня, и до этого о нем было сказано немало.

Как хоронили iPhone

Сэт Порджес, колумнист популярного ресурса TechCrunch, не был настроен оптимистично:

Цитата:
Мы предсказываем: iPhone взорвется.
Порджес отмечал, что продукт сделали максимально неудобным. Стекло, покрывающее экран, может разбиться, на экранной клавиатуре сложно набирать сообщения, батареи хватает ненадолго, программное обеспечение ужасное. Спасибо, хоть 3,5 мм слот оставили, чтобы на iPhone можно было слушать музыку.

Дэвид Платт — автор 11 книг по программированию и преподаватель .NET в школе Extension Гарвардского университета. 21 июня 2007 года он написал об iPhone:

Apple iPhone дебютирует, чтобы провалиться...

Конструкцию нового смартфона эксперт назвал «в корне ошибочной».


Известный маркетолог Эл Рис в шутку сказал, что если бы создателей iPhone проверили на наркотики, они не прошли бы тест. Он резюмировал:

Прогноз №1: iPhone будет большим разочарованием.

Сейчас он признал, что ошибался. Более того — эксперт назвал iPhone «чудом инженерной мысли».

IT-специалист и блогер Митчелл Эшли заявлял:

iPhone наверняка канет в лету.

Признавая умение Apple создавать инновации, Эшли отмечал полную неспособность доминирования на рынках, на которые входит компания. Позднее Эшли назвал свой пост «эпичным провалом» и рассказал, что его семья активно пользуется продуктами Apple.



Бретт Арденс, автор материалов финансовой тематики в The Street и The Wall Street Journal, 29 июня 2007 года, в день старта продаж первого смартфона Apple, написал статью под заголовком «Пять причин не покупать iPhone». В начале материала Арденс признал, что iPhone выглядит красиво и кажется простым в использовании, однако затем предложил реально взглянуть на вещи:

Цитата:
iPhone – не будущее. Это не революционное мобильное устройство, которое откроет новую эру.
Инвестиционный аналитик Тодд Салливан назвал iPhone «первым провалом Apple». Он напомнил, что если в 2003 году цена акций Apple составляла 7 долларов, то в 2007 году — около 100 долларов. Теперь же серия побед компании прервется. Позднее Салливан также изменил свое мнение:

Цитата:
Я был неправ касательно всего, за исключением падения цены [iPhone] до 299 долларов.

Сообщение Салливана было отправлено с iPhone.

Теро Куиттинен написал для Forbes статью «Опасное прозрение Apple». В ней автор заявлял:

Цитата:
Многое было сказано о первом телефоне от Apple – большая часть фраз содержит лихорадочные гиперболы. Но через неделю после торжественного анонса бросается в глаза, насколько ограниченным кажется устройство на второй взгляд. Игнорирование iPhone мирового рынка телефонов еще аукнется Apple.


Позднее Куиттинен отметил, что недооценил способности Apple уговорить операторов связи предоставить ей поддержку и тем самым изменить всю отрасль. Операторы субсидировали пользователей, предлагая им iPhone дешевле при условии покупки контрактных пакетов, и это стало одной из главных причин популярности первого смартфона Apple.

Мэтью Линн в материале для Bloomberg заявил, что воздействие iPhone на рынок будет минимальным.

Цитата:
Смартфон понравится лишь нескольким гаджет-фрикам.
Тогда Линну казалось, что Nokia и Motorola могут не нервничать из-за выхода iPhone. Не тут-то было.

Джим Лаундербек в материале для PC Magazine предположил, что Apple сначала продаст много iPhone, однако затем продажи будут падать. Медленное соединение с интернетом и неудобные кнопки эксперт назвал основными недостатками iPhone.

Джон Дворак в статье для Marketwatch и вовсе сказал:

Цитата:
Один смартфон подходит всем» - смешная концепция.


Он считал, что Apple необходимо предложить «свой» гаджет для каждого пользователя, чтобы завоевать рынок.

Генеральный директор Microsoft Стив Балмер был еще более категоричен:

Цитата:
Никаких шансов, что iPhone получит значительную долю рынка. Никаких шансов.
Старший директор по маркетингу Microsoft Ричард Спраг был согласен с коллегой — не верил, что Apple сможет продать 10 млн iPhone в 2008 году.

Однако история расставила все по местам. Каждый новый iPhone находит все больше фанатов.


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