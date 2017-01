10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но

moskva Топ Мастер

9 января 2007 года Стив Джобс представил со сцены первый iPhone. Многие эксперты тогда назвали устройство провальным — дескать, покупать его никто не будет. Аппарат поступил в продажу 29 июня, и до этого о нем было сказано немало.



Как хоронили iPhone



Сэт Порджес, колумнист популярного ресурса TechCrunch, не был настроен оптимистично:



Цитата: Мы предсказываем: iPhone взорвется.



Дэвид Платт — автор 11 книг по программированию и преподаватель .NET в школе Extension Гарвардского университета. 21 июня 2007 года он написал об iPhone:



Apple iPhone дебютирует, чтобы провалиться...



Конструкцию нового смартфона эксперт назвал «в корне ошибочной».



Известный маркетолог Эл Рис в шутку сказал, что если бы создателей iPhone проверили на наркотики, они не прошли бы тест. Он резюмировал:



Прогноз №1: iPhone будет большим разочарованием.



Сейчас он признал, что ошибался. Более того — эксперт назвал iPhone «чудом инженерной мысли».



IT-специалист и блогер Митчелл Эшли заявлял:



iPhone наверняка канет в лету.



Признавая умение Apple создавать инновации, Эшли отмечал полную неспособность доминирования на рынках, на которые входит компания. Позднее Эшли назвал свой пост «эпичным провалом» и рассказал, что его семья активно пользуется продуктами Apple.







Бретт Арденс, автор материалов финансовой тематики в The Street и The Wall Street Journal, 29 июня 2007 года, в день старта продаж первого смартфона Apple, написал статью под заголовком «Пять причин не покупать iPhone». В начале материала Арденс признал, что iPhone выглядит красиво и кажется простым в использовании, однако затем предложил реально взглянуть на вещи:



Цитата: iPhone – не будущее. Это не революционное мобильное устройство, которое откроет новую эру.



Цитата: Я был неправ касательно всего, за исключением падения цены [iPhone] до 299 долларов.

Сообщение Салливана было отправлено с iPhone.



Теро Куиттинен написал для Forbes статью «Опасное прозрение Apple». В ней автор заявлял:



Цитата: Многое было сказано о первом телефоне от Apple – большая часть фраз содержит лихорадочные гиперболы. Но через неделю после торжественного анонса бросается в глаза, насколько ограниченным кажется устройство на второй взгляд. Игнорирование iPhone мирового рынка телефонов еще аукнется Apple.



Позднее Куиттинен отметил, что недооценил способности Apple уговорить операторов связи предоставить ей поддержку и тем самым изменить всю отрасль. Операторы субсидировали пользователей, предлагая им iPhone дешевле при условии покупки контрактных пакетов, и это стало одной из главных причин популярности первого смартфона Apple.



Мэтью Линн в материале для Bloomberg заявил, что воздействие iPhone на рынок будет минимальным.



Цитата: Смартфон понравится лишь нескольким гаджет-фрикам.



Джим Лаундербек в материале для PC Magazine предположил, что Apple сначала продаст много iPhone, однако затем продажи будут падать. Медленное соединение с интернетом и неудобные кнопки эксперт назвал основными недостатками iPhone.



Джон Дворак в статье для Marketwatch и вовсе сказал:



Цитата: Один смартфон подходит всем» - смешная концепция.



Он считал, что Apple необходимо предложить «свой» гаджет для каждого пользователя, чтобы завоевать рынок.



Генеральный директор Microsoft Стив Балмер был еще более категоричен:



Цитата: Никаких шансов, что iPhone получит значительную долю рынка. Никаких шансов.



Однако история расставила все по местам. Каждый новый iPhone находит все больше фанатов.





