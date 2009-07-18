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Five Coin Limited - fivecoins.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:50
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,068
Благодарностей: 405
КП: 0.000
Five Coin Limited - fivecoins.net
Я не админ!
Старт проекта 09.01.2017


Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПЯТЬ МОНЕТ LIMITED

Мы приветствуем посетителей на официальном сайте пяти монет ограничено! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в области информационных технологий и вычислительной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильный и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированную прибыль для вас. В основе нашего предложения является привлечение инвестиций для процесса организации и развития криптографической добычи полезных ископаемых, самого популярного и современного вида дохода, который мы предлагаем. Наши технические возможности позволяют вести процесс добычи круглосуточно, и отличное географическое положение наших двух центров обработки данных благоприятно сказывается на стоимости добычи.

Эксперты из пяти монет Limited твердо убеждены в перспективах криптовалюта. Мы можем проанализировать рынок и сделать необходимые выводы на основе изменений в области цифровых денег: новые подходы и алгоритмы добычи, колебания в ценовом графике, а также новые применением Bitcoin и его типов производных - вилы и altcoins.
Тарифные планы:

5% В ДЕНЬ НАВСЕГДА


Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
SSL : COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA
IP : 186.2.161.13
Hoster : DDoS-GUARD Ecuador
Registrar : ENOM, INC.

Nameservers :
NS2.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.33)
NS3.DDOS-GUARD.NET (190.115.26.202)
NS4.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.34)
NS5.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.35)
NS6.DDOS-GUARD.NET (190.115.26.202)


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка:https://fivecoins.net/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC(90$)листинг
__________________
BITCOIN LABORATORY 0.15% в час 3.6% в день - рефбек 8% от суммы депозита
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 19:52
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 769
Благодарностей: 386
КП: 0.000
Re: Five Coin Limited - fivecoins.net
Играю https://blockchain.info/ru/tx/2f79d2...7e6f43e070fe5a
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На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Подарки бесплатно BitMMGP
denchik7 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 20:12
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 116
Благодарностей: 29
КП: 0.000
Re: Five Coin Limited - fivecoins.net
взято с сайта:У МЕНЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ И МНОГО ДРУЗЕЙ. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИН КОМПЬЮТЕР И ОДИН IP-АДРЕС?
Да, все ваши родственники и друзья могут использовать ваш компьютер и IP-адрес, чтобы открывать счета и даже стать вашими рефералами! У нас нет Одиночные ограничение по такому вопросу.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
BALANDAS на форуме  
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