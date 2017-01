davidd Специалист

Five Coin Limited - fivecoins.net Я не админ!

Старт проекта 09.01.2017



Five Coin Limited



Легенда(google перевод):

Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПЯТЬ МОНЕТ LIMITED



Мы приветствуем посетителей на официальном сайте пяти монет ограничено! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в области информационных технологий и вычислительной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильный и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированную прибыль для вас. В основе нашего предложения является привлечение инвестиций для процесса организации и развития криптографической добычи полезных ископаемых, самого популярного и современного вида дохода, который мы предлагаем. Наши технические возможности позволяют вести процесс добычи круглосуточно, и отличное географическое положение наших двух центров обработки данных благоприятно сказывается на стоимости добычи.



Эксперты из пяти монет Limited твердо убеждены в перспективах криптовалюта. Мы можем проанализировать рынок и сделать необходимые выводы на основе изменений в области цифровых денег: новые подходы и алгоритмы добычи, колебания в ценовом графике, а также новые применением Bitcoin и его типов производных - вилы и altcoins. Тарифные планы:



5% В ДЕНЬ НАВСЕГДА





Мин.депозит:0.001BTC

Мин.вывод:0.0001BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:5%

Тип выплат:инстант



ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

SSL : COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA

IP : 186.2.161.13

Hoster : DDoS-GUARD Ecuador

Registrar : ENOM, INC.



Nameservers :

NS2.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.33)

NS3.DDOS-GUARD.NET (190.115.26.202)

NS4.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.34)

NS5.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.35)

NS6.DDOS-GUARD.NET (190.115.26.202)





Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка:https://fivecoins.net/?ref=davidd

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.1BTC(90$)листинг Легенда(google перевод):

