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Инвестиционный клуб Остров: стоит или не стоит?

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Старый Сегодня, 19:46
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.06.2016
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Инвестиционный клуб Остров: стоит или не стоит?
Приветствую друзья! В сети набирает популярность одно сообщество, организованное несколькими ребятами, называется инвестиционный клуб Остров. Полный обзор клуба можно посмотреть в блоге investbro.ru.


В двух словах что он из себя представляет:

Вкладываемые средства пускаются в оборот по сделкам с драгоценными камнями. Имеются все свидетельства, в том числе видеозаписи, о реальных сделках. Регистрация, конечно же в оффшоре.

Каждому заинтересованному лицу, клуб предлагает стать акционером компании на взаимовыгодных условиях.

3 маркетинговых плана:


«Рубин», «Изумруд», «Алмаз», доходность по которым составляет от 6 до 12% в месяц. Срок вклада от 6 месяцев и по окончанию этого срока, тело вклада возвращается инвестору.

Партнерская программа

С первой линии — 5%, со второй линии — 2,5%, с третьей — 0,5%.

Четвёртая линия — даёт спонсору 2% от вклада привлеченного — неплохая задумка для мотивации работы в глубину.

Пятая линия — снова 0,5%.

Реферальных ссылок нет. Регистрация осуществляется путем подачи заявки через гугл форму (ссылка есть в блоге), с обязательным указанием имени пригласившего.

В Краснодаре на днях открылся офис клуба Остров, который предназначен как для личных встреч участников клуба, так и для получения дохода от сдачи его в аренду под банкеты, семинары, тренинги.

Я инвестировал в клуб пол года назад, прибыль получаю ежемесячно 1 го числа. Срок моего вклада заканчивается, планирую увеличить сумму и перейти на годовой тарифный план (9% в месяц).

💡Как по мне, вполне достойная альтернатива различного рода хайпам и финансовым пирамидам.

Интересно ваше мнение.

Всем профита!
__________________
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