Инвестиционный клуб Остров: стоит или не стоит?

Приветствую друзья! В сети набирает популярность одно сообщество, организованное несколькими ребятами, называется инвестиционный клуб Остров
. Полный обзор клуба можно посмотреть в блоге investbro.ru
.
В двух словах что он из себя представляет:
Вкладываемые средства пускаются в оборот по сделкам с драгоценными камнями. Имеются все свидетельства, в том числе видеозаписи, о реальных сделках. Регистрация, конечно же в оффшоре.
Каждому заинтересованному лицу, клуб предлагает стать акционером компании на взаимовыгодных условиях.
3 маркетинговых плана:
«Рубин», «Изумруд», «Алмаз», доходность по которым составляет от 6 до 12% в месяц. Срок вклада от 6 месяцев и по окончанию этого срока, тело вклада возвращается инвестору.
Партнерская программа
С первой линии — 5%, со второй линии — 2,5%, с третьей — 0,5%.
Четвёртая линия — даёт спонсору 2% от вклада привлеченного — неплохая задумка для мотивации работы в глубину.
Пятая линия — снова 0,5%.
Реферальных ссылок
нет. Регистрация осуществляется путем подачи заявки через гугл форму
(ссылка есть в блоге
), с обязательным указанием имени пригласившего.
В Краснодаре на днях открылся офис клуба Остров, который предназначен как для личных встреч участников клуба, так и для получения дохода от сдачи его в аренду под банкеты, семинары, тренинги.
Я инвестировал в клуб пол года назад, прибыль получаю ежемесячно 1 го числа. Срок моего вклада заканчивается, планирую увеличить сумму и перейти на годовой тарифный план (9% в месяц).
💡Как по мне, вполне достойная альтернатива различного рода хайпам и финансовым пирамидам.
Интересно ваше мнение.
Всем профита!