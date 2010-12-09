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Главный экономист банка Англии признает ошибочность финансовых прогнозов

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Старый Сегодня, 19:40
#1
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Главный экономист банка Англии признает ошибочность финансовых прогнозов
Любой главный экономист всегда сделает позитивный прогноз для организации, на которую он работает.

Перед финансовыми экспертами и ведущими экономистами часто ставится задача оценить потенциальное воздействие ситуации. Главный экономист банка Англии допустил серьезный просчет из-за обеспокоенности Брекситом. Эндрю Холдейн признает, что его прогнозы ошибочны, и его профессия должна адаптироваться, что бы заново заполучить доверие общественности. Иррациональное поведение вряд ли когда-либо учитывалось в финансовом секторе, хотя и является важным показателем.

Главные экономисты понемногу вымирают. Финансовые рынки этими днями ведут себя непредвиденно, прогнозы в такой ситуации делать практически невозможно. Более того, потребность в финансовых экспертах сокращается и в течение ближайших профессия рискует стать устаревшей.

Прогнозы финансовых экспертов обычно ошибочны

По словам Эндрю Холдинга большинство экспертов часто ошибаются. Отсутствие точности в прогнозах – реальная угроза, которая не можно упустить из виду. Очевидно, что индустрия должна начать что-то с этим делать, иначе она рискует совсем скоро устареть. Иррациональное поведение должно быть учтено для дальнейшего развития, или же общественное доверие будет продолжать уменьшаться.

На протяжении многих лет различные финансовые события имели иное влияние, нежели прогнозировалось. «Серьезные экономичные проблемы» Брексита до сих пор не оправдались. Lehman Brothers содрогнули экономику, хотя ведущие экономисты прогнозировали стабильность. Прогнозы становятся все более ненадежными, чем когда-либо прежде.

Есть одна вещь, о которой люди склонны забывать, когда речь идет об экономике – это то, как она используется банками. Любой неблагоприятный исход никогда не должен становиться достоянием общественности, так как это не в интересах банка. Более того, большинство банков являются государственными монополиями, которые только провоцируют предвзятое отношение к прогнозам. До тех пор пока экономисты не будут объективными и свободными от банковского влияния, общественность не увидит точных правдивых прогнозов.

Любой главный экономист всегда сделает позитивный прогноз для организации, на которую он работает. Даже если все факты будут говорить о негативном прогнозе для банка, финансист всегда будет придерживаться своих предвзятых прогнозов. Мировоззрение центрального банка гораздо хуже, чем думалось, и абсолютно неточные прогнозы уже не за горами.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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