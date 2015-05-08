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Создатель ТМ Daniel Wellington инвестировал £7 млн. в шведский стартап Klarna

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Старый Сегодня, 19:34
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 566
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Создатель ТМ Daniel Wellington инвестировал £7 млн. в шведский стартап Klarna
Филип Тюсандер, основатель часового бренда Daniel Wellington купил акций платежного стартапа Klarna на несколько миллионов фунтов согласно шведскому сайту Breakit.
Предприниматель, построивший часовую империю стоимостью в $180 млн. (£148 млн.) менее, чем за пять лет, купил акции сервиса Klarna на сумму 53 млн. крон (£7 млн.) через фирма JFT Holdings.
Breakit разместили заметку об инвестиции. Всего Klarna за время существования привлекла более $290 млн. (£ 238 млн.) и ее стоимость оценивается в $2,25 млрд. (£ 1,85 млрд.), что делает ее одной из немногих шведских компаний-миллиардеров.
Компания позволяет клиентам покупать товары в интернете, просто введя свой электронный адрес и почтовый индекс. Затем она эффективно расширяет покупателям кредитную линию, покупая выбранный клиентами товар от своего имени, а затем отправляет клиентам с просьбой заполнить реквизиты платежа.
В апреле прошлого года, этот метод оказался настолько успешным, что в своей родной Швеции, Klarna обработала около 30% всех онлайн-покупок на сумму $ 9 млрд (5.74 млрд. £) от всех транзакций в 2014 году. Компания была прибыльной с момента ее создания.
Другие инвесторы в Klarna включают ВК фирму из Силиконовой долины Sequoia и Goldman Sachs.
Переведено специально ддля форума mmgp: http://www.businessinsider.com/danie...-klarna-2017-1

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