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Стартап по поиску жилья для студентов HousingAnywhere привлек € 5 млн

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Стартап по поиску жилья для студентов HousingAnywhere привлек € 5 млн

Голландский стартап HousingAnywhere.com со штаб-квартирой в Роттердаме, привлек инвестиции на общую сумму € 5 млн.

Раунд инвестирования возглавила компания Real Web, которая является владельцем итальянского сайта недвижимости Immobiliare.it и голландской фирмы henQ.

Полученные средства стартап намерен использовать для расширения своей деятельности в университетских городах Западной Европы и США.

Во главе с основателем стартапа Niels Van Deuren, компания предоставляет платформу HousingAnywhere.com с помощью которой студенты переезжающие за границу для стажировки, работы волонтером, по обмену и по любым другим обстоятельствам, могут найти и заранее забронировать себе жилье.

Для этого необходимо зарегистрироваться на ресурсе HousingAnywhere.com, подыскать себе подходящий вариант жилья в одном из предложенных 500 городов, напрямую связаться с арендодателем и забронировать жилье. Все арендодатели сотрудничающие со стартапом имеют аттестацию от регулятора, что гарантирует безопасное бронирование.

Платформа стартапа в настоящее время имеет более 100.000 предложений по аренде.

Перевод специально для форума MMGP.

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startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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