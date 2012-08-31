Рынок российских акций днем снижается на внешнем негативе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ днем в понедельник незначительно снижается вслед за нефтью, которая подешевела ниже 56 долларов за баррель сорта Brent.
Индекс ММВБ к 16.16 мск снижался на 0,3% — до 2208 пунктов, индекс РТС — на 0,7%, до 1165 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Умеренное снижение
В минусе торгуются бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Ростелекома" (-0,6%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,6%).
Среди растущих — акции "Акрона" (+1,3%), отыгрывающие позитивную финансовую отчетность за 9 месяцев. Растут также бумаги другого
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производителя удобрений — "Фосагро" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%).
Основным фактором, влияющим на рынок, является негативная динамика цен на нефть. По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 6 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 7 штук — до 665 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, газодобывающих — на 3.
Сдерживает удешевление "черного золота" договоренность нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, которое должно начаться с января. Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Оман уже заявили своим покупателям, что выполняют соглашение по сокращению добычи.
Внешний фон также умеренно негативен – западноевропейские биржевые индексы демонстрируют неуверенную динамику. На валютном рынке фунт в начале европейской торговой сессии упал до минимума к доллару с октября — около 1,214 доллара.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна решительно настроилась на выход из Евросоюза. Правительство Великобритании пообещало, что воспользуется положениями статьи 50 Лиссабонского договора к концу мая и тем самым официально положит начало двухлетнему периоду переговоров о выходе из ЕС.
Прогнозы и рекомендации
Реальных фактов по исполнению соглашения по заморозке добычи нефти пока нет, но рынок уверен, что они будут, отметил Александр Разуваев из компании "Альпари".
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"В то же время статистика показывает, что численность буровых установок в США продолжает увеличиваться, так как сланцевики чувствуют себя неплохо при сегодняшних ценах на черное золото", —
добавил он.
На этом фоне индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 2200-2230 пунктов, оценил Разуваев.
Индекс ММВБ в начале нового года совершал интересные колебания, откатившись вниз от уровней вблизи 2300 пунктов, отметил Николай Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
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"На графике можно увидеть, что индекс ММВБ довольно технично отразился от естественной линии сопротивления. Да и индекс РТС по ходу роста ожидают довольно сильные препятствия", —
добавил он.