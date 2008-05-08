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Стеклянный пенни 1942 года ушёл с молотка за $70 500

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#1
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Стеклянный пенни 1942 года ушёл с молотка за $70 500


В Америке, на аукционе Херитидж Окшенс (Heritage Auctions), была выставлена на продажу уникальная монета 1942 г. изготовленная из стекла. Первоначальная цена лота составляла 30000 долл. США, однако, по итогам торгов она была продана новому владельцу за 70500 американских долларов.

Нужно сказать, что эта монета просто действительно уникальна. Дело в том, что в годы второй мировой войны такие металлы как: никель, медь и олово, из которых обычно чеканят монеты почти во всех странах мира были практически на вес золота, так как они шли в основном на военные нужды. Поэтому Монетный двор США в 1942 году пошел на эксперимент и объявил конкурс на производство монет достоинством в 1 цент из пластмассы, а также из стекла.

И вот один из конкурсантов, а именно американская стекольная компания Блю Ридж Гласс Корпорейшн (Blue Ridge Glass Corporation), в кооперации с поставщиком стекла янтарного цвета компанией Корнинг Гласс Компани (Corning Glass Company) в том же 1942 году изготовила по представленному им шаблону монету из закаленного стекла.

Аверс этого экземпляра копировал 2 колумбийских сентаво (сентаво - разменная денежная единица) с головой Свободы, смотрящей влево, и словами «Свобода» и «Справедливость». На реверсе имелась надпись "Монетный двор США" и оливковый венок.

К экспериментальной партии изготовленных монет прилагался отчет о технологии и сейчас он имеется в Национальном архиве Америки. Компания-изготовитель честно указала на некоторые недостатки этой примененной технологии: - на такой монете плохо проявляется мелкие детали, частота обработки её поверхности хуже чем у металлических монет, также стекло в некоторых местах может растрескиваться.

В целом ни одна из компаний участвующих в том конкурсе так и не смогла предложить достойную замену дефицитным на тот момент металлам, да и выпускать монеты требовалось в большом объёме и они все равно не потянули бы таких крупных партий. В конце концов необходимые мелкие монеты начали чеканить стали с покрытием из цинка, что всех в итоге и устроило.

В итоге большинство экспериментальных монет были утилизированы и остались всего лишь некоторые редкие экземпляры, один из которых, и обнаружил на одном из аукционов в 2016 г. г-н Роджер Бардитт ранее написавший книгу по этой теме. Но даже он не смог выяснить: - каким образом эта монета попала на аукцион только через 75 лет после того редкого выпуска - это так и остается пока загадкой.

На текущий момент точно известно, что в одной из коллекций есть другой подобный экземпляр такой же монеты, но, к сожалению, он разломлен пополам, что существенно уменьшает его цену. А вот только что проданный экземпляр на аукционе, просто поразил многих своей высокой ценой. Значит есть за что!


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5873a2718f3f9
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