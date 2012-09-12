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ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января

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ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января

Сроки доставки денег не зависят от того, получают ли пенсионеры выплаты через Почту России или другую организацию.



Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Единовременную выплату в пять тысяч рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, подтвердили «Интерфаксу» в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», — сообщили в пресс-службе ПФР в понедельник.

Цитата:
При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат пять тысяч рублей в срок с 13 по 28 января.
Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в пресс-службе ПФР.


«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — отметили в Фонде.

Единовременная выплата в пять тысяч рублей заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 года. Ранее сообщалось, что по пять тысяч получат все российские пенсионеры, в том числе военные.

Доставкой выплаты будет заниматься в обычном режиме «Почта России».

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