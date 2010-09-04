SiteOne Therapeutics для лечения острой и хронической боли привлек $15 млн инвестиций

Американская компания SiteOne Therapeutics из Бозмена штат Монтана является разработчиком новых терапевтических и диагностических средств для лечения острой и хронической боли привлекла $15 млн. инвестиций в серии B.
Инвестиционный раунд возглавил Amgen с участием других инвесторов, таких как Frontier Capital, 2M Companies, Mission Bay Capital, Sears Capital Management, LLC Biobrit и Z Investments.
Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения развития своих терапевтических препаратов Nav1.7 в нескольких потенциальных применениях для управления острой и хронической боли.
Стэн Абель является президент и главным исполнительным директором компании SiteOne Therapeutics. Разработки компании основаны на лицензионных технологиях Стэнфордского университета. Компания разрабатывает новые терапевтические и диагностические средства для безопасного, эффективного и действенного лечения острой и хронической боли без ограничений существующих методов лечения, таких как НПВС (латынь NSAID) и опиоидов. Терапевтическим препаратом компании является ингибитор высоко селективного иона натриевого канала 1.7 (Nav1.7) на основе естественных малых молекул.
Разработка лекарственных средств, направленных на Nav1.7 была достаточно сложным заданием, которые были связанны через трудности достижения в селективности относительно Nav1.7 по сравнению с другими. Компания Siteone Therapeutics сделала уникальное открытие, за счет использования естественных ингибиторов натриевых каналов морского происхождения. Теперь эти препараты смогут помочь в лечении острой и хронической боли.
Перевод специально для mmgp.ru