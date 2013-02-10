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Американская оружейная компания Aeroscraft инвестирует в производство на Украине

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Старый Сегодня, 18:15
#1
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Инвестирую в: Форекс
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Американская оружейная компания Aeroscraft инвестирует в производство на Украине


Американская компания Aeroscraft, которая занимается производством стрелкового оружия, заявила о своём желании инвестировать в строительство производственной линии на территории Украины. Совместно с американской компанией украинская компания "Укроборонсервис" будет участвовать в совместном производстве. На новой производственной площадке, американская компания Aeroscraft собирается производить стрелковое оружие по стандартам НАТО. И первым производственным проектом на новом оружейном заводе станет легендарная винтовка М16.

Новость просочилась в прессу после того, как стало известно, что Aeroscraft и "Укроборонсервис" подписали меморандум о сотрудничестве, между двумя компаниями.

Новость о совместном производстве решил лично прокомментировать Сергей Микитюк, который возглавляет украинскую компанию ГП "Укроборонсервис". По его словам, первым пилотным проектом станет производство автоматической винтовки М16 модели WAC47, на новой производственной площадки. Таким образом, будет сделан ещё один шаг по реформированию украинского ОПК, который должен начать производство вооружения и техники по стандартам НАТО.

Судя по всему, проект и вправду будет запущен в скором времени, так как американская компания Aeroscraft является ведущим игроком на мировом рынке вооружений. Aeroscraft занимается производством инновационных воздушных судов, стрелкового вооружения и систем сторожевых башен.

Несколько слов нужно сказать и о винтовке M16. Это американская винтовка, имеющая калибр 5,56 мм. Разработана она была и принята на вооружение американской армии в 60-х годах прошлого века. Винтовка M16 во всех вариациях, является основным стрелковым вооружением армии США. Как заявляют эксперты, опираясь на статистику, американская винтовка M16 является одной из самых распространённых моделей стрелкового оружия на мировых оружейных рынках. В общей сложности было выпущено более 8 млн винтовок M16.

Специально для mmgp.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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