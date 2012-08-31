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Ограничено начисление процентов по краткосрочным микрозаймам
Вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договорам потребительского микрозайма, сообщается на сайте Банка России.
Речь идет о договорах, заключаемых с начала этого года.
Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации не вправе начислять заемщику — физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, при займе в 5 тыс. рублей задолженность заемщика ни в какой момент времени не может превысить 20 тыс. рублей, поясняет регулятор. Эта сумма включает величину займа в 5 тыс. рублей и начисленные проценты в размере 15 тыс. рублей (5 тыс. умножить на три).
Данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.
Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.
При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5 тыс. рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15 тыс. рублей, которые включают сумму просроченной задолженности (5 тыс. рублей) и начисленные проценты (10 тыс., то есть 5 тыс. рублей, умноженные на два).
Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора, — подчеркивает ЦБ.
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