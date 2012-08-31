Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,618 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ограничено начисление процентов по краткосрочным микрозаймам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:06
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,115
Благодарностей: 480
КП: 0.428
Ограничено начисление процентов по краткосрочным микрозаймам
Вступило в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договорам потребительского микрозайма, сообщается на сайте Банка России.



Речь идет о договорах, заключаемых с начала этого года.

Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации не вправе начислять заемщику — физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, при займе в 5 тыс. рублей задолженность заемщика ни в какой момент времени не может превысить 20 тыс. рублей, поясняет регулятор. Эта сумма включает величину займа в 5 тыс. рублей и начисленные проценты в размере 15 тыс. рублей (5 тыс. умножить на три).

Данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5 тыс. рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15 тыс. рублей, которые включают сумму просроченной задолженности (5 тыс. рублей) и начисленные проценты (10 тыс., то есть 5 тыс. рублей, умноженные на два).

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора, — подчеркивает ЦБ.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Проверяю все на Хайп Занозе|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Молодежь не платит по микрозаймам Alcest Микрофинансовые организации 81 04.01.2017 23:53
bs-ltd.bzs.su ежечасное начисление процентов! kiri11 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 07.11.2016 10:10
Tinder для заемщиков: как заработать на поручительствах по микрозаймам Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.08.2016 21:58
До 180$ за заполнение формы. Партнерка по микрозаймам для US, UK, AU, PL трафика loveforex Финансы 2 01.07.2016 15:42
Рост цен на нефть может быть краткосрочным Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 3 13.06.2016 21:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Macrotrading - macrotrading.org
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
derbux.com - на вывод нет минималки
От ded13 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
Big-Hero - Big-Hero.ru
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vlastelin
AutoSurf-UA - верну 90% рефских
От vlastelin в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Maverick
Всех с НАСТУПАЮЩИМ 2008 годом...
От Maverick в разделе «Поздравления»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания Forex-Broker: Австралийская валюта падает следом за европейской.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube