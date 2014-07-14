Инвестиции в займы под залог

Приглашаем частных инвесторов!
Компании ALTINVEST
в городе Казани
оказывает консалтинговые услуги в сфере частного кредитования.
Инвестируй в сектор займов под залог имущества. Выбирайте сами условия по которым вы готовы кредитовать. Все остальное мы возьмем на себя
Наша консалтинговая компания предлагает полное юридическое и консультационное сопровождение по договорам займа на всех этапах. И является независимым посредником в сделки между частными кредиторами и заемщиками.
Все договора оформляются нотариально !
Наши услуги:
Оценка залогового имущества по рыночной стоимости
Консультация заимодавца по договору займа, и выбору оптимальных условий
Сбор информации по залогу на предмет обременения и ограничений.
Обеспечения юридической чистоты сделки
Оценка платежеспособности заемщика
До судебное решение конфликтов, также берем на себя
Мы подберем заемщика по вашим личным критериям.
Вы как в заимодавец сами выбираете условия займа по договору.
Процентные ставки варьируются от 24 до 60 % годовых
сроки займов от 1 месяцев до 10 лет
В залог мы рассматриваем только ликвидное имущество.
Авто
Квартиры, доли, комнаты.
Дома
Земельные участки
Спецтехника
Преимущества инвестирования в займы вместе с нами.
1. Вы можете выдать несколько займов на разные суммы от 100 тыс руб.
2. Риски сведены к мнимому, так как в залоге у вас находится имущество заемщика.
Сделка оформляется по договору займа-залога (с обременением)
3. Рынок займов под залог стабилен, и всегда востребован!
4. Мы тесно сотрудничаем с оценочными компаниями, риелторскими и брокерскими агентствами.
В данный момент работаем только по Республике Татарстан.
КОМПАНИЯ ТАЖКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СРОЧНЫЙ ВЫКУП НИДВИЖИМОСТИ ДО 70% ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ.
Email. altinvestkzn@yandex.ru
+7 967-463-59-15 ( по работе с инвесторами )
+7 (843) 203-43-88 ( общая линия )
+7 987-231-76-32 ( по работе с заемщиками )
Звоните прямо сейчас и мы ответим на все вопросы!
Услуга предоставляется ООО ''ПРОИНВЕСТ'' ОГРН 1161690178847