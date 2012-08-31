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АвтоВАЗ повысил цены на автомобили

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#1
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Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,115
Благодарностей: 480
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АвтоВАЗ повысил цены на автомобили
Повышение цен составило от 1,5 до 3%, сообщил источник, близкий к компании.



Крупнейший российский производитель легковых автомобилей группа "АвтоВАЗ" с начала 2017 г. незначительно повысил цены на свои автомобили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

Источник близкий к компании сообщил ТАСС, что повышение цен по всему модельному ряду составило от 1,5 до 3%.

В 2016 г. "АвтоВАЗ" дважды повышал цены на автомобили - общий рост составил около 6%. При этом большинство автопроизводителей повышали цены в прошедшем году на фоне девальвации рубля и инфляции - в среднем рост составлял более 10% по году.

Российский авторынок сокращается уже несколько лет подряд: этому способствовали падение рубля и платежеспособности населения, нестабильная экономическая ситуация в целом.

Итоги авторынка РФ Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подведет 12 января, Минпромторг прогнозировал падение производства автомобилей в 2016 г. на уровне 9%.

По оценке агентства "Автостат", в 2016 г. российский рынок легковых автомобилей сократился на 12% - до более 1,3 млн шт.

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Анна Чернобай на форуме  
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Старый Сегодня, 18:02
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,534
Благодарностей: 6,121
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: АвтоВАЗ повысил цены на автомобили
Каждый год повышают они цены
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Старый Сегодня, 18:11
#3
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,126
Благодарностей: 980
КП: 0.109
Re: АвтоВАЗ повысил цены на автомобили
Анна Чернобай, отечественные ТАЗы и так уже никто не покупает (я говорю о последних моделях), а если действительно поднимут цены, то вовсе перестанут брать. Одно дело поднятие цен из повышения качества авто, а так качество с каждым годом все хуже и хуже
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Старый Сегодня, 18:20
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,534
Благодарностей: 6,121
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: АвтоВАЗ повысил цены на автомобили
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
а так качество с каждым годом все хуже и хуже
Как сказать , они вроде бы пытаются что то улучшить, но чаще всего только портят, тут спору нет
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moskva на форуме  
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