АвтоВАЗ повысил цены на автомобили

Повышение цен составило от 1,5 до 3%, сообщил источник, близкий к компании.
Крупнейший российский производитель легковых автомобилей группа "АвтоВАЗ" с начала 2017 г. незначительно повысил цены на свои автомобили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.
Источник близкий к компании сообщил ТАСС, что повышение цен по всему модельному ряду составило от 1,5 до 3%.
В 2016 г. "АвтоВАЗ" дважды повышал цены на автомобили - общий рост составил около 6%. При этом большинство автопроизводителей повышали цены в прошедшем году на фоне девальвации рубля и инфляции - в среднем рост составлял более 10% по году.
Российский авторынок сокращается уже несколько лет подряд: этому способствовали падение рубля и платежеспособности населения, нестабильная экономическая ситуация в целом.
Итоги авторынка РФ Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подведет 12 января, Минпромторг прогнозировал падение производства автомобилей в 2016 г. на уровне 9%.
По оценке агентства "Автостат", в 2016 г. российский рынок легковых автомобилей сократился на 12% - до более 1,3 млн шт.
Анна Чернобай, отечественные ТАЗы и так уже никто не покупает (я говорю о последних моделях), а если действительно поднимут цены, то вовсе перестанут брать. Одно дело поднятие цен из повышения качества авто, а так качество с каждым годом все хуже и хуже