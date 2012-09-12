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Украина увеличивает экспорт подсолнечного масла

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Украина увеличивает экспорт подсолнечного масла
В сентябре-ноябре 2016 года Украина поставила на внешние рынки на 32% больше подсолнечного масла, чем по итогам аналогичного промежутка прошлого маркетингового периода.

Об этом сообщает аналитик аграрного рынка Станислава Ярош, передает “ПроАгро”.

Ключевыми импортерами подсолнечного масла украинского происхождения остаются Индия и Китай, на которые совокупно приходиться почти половина его внешних отгрузок.

Семена подсолнечника, а также подсолнечниковый шрот/жмых с начала 2016/17 МГ направлялись чаще всего в соседние страны – Беларусь, Польшу и Турцию. Но крупнейшим импортером семян подсолнечника украинского происхождения в сентябре-октябре 2016/17 МГ стала Франция (около 53% совокупного объема отгрузок)

В ТОП-5 производителей нерафинированного подсолнечного масла попали (по доле в общем объеме экспорта): Кернел – 22,8%, Бунге Украина – 10,6%, Cargill – 5,9%, Allseeds – 4,5%, Мироновский хлебопродукт – 4,5%.

По материалам Сегодня
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