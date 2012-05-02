Учимся парсить разные ID без помощи парсеров

Время идёт, с каждым днём создаётся всё больше софта, но всё же сложнее остаётся найти нужный парсер, а иногда любимый парсер умирает. Но это не беда, давайте научимся парсить ID без программ, с помощью API VK.
Итак, во ВКонтакте есть специальный раздел для разработчиков, но нас интересует раздел API методов
. Допустим, наша задача узнать ID друзей пользователя. Поэтому, нам подойдет метод friends.get
. Здесь мы видим описание полей метода. Вам нужно ознакомится со всем, дабы понять что и как значит, чтобы в будущем Вы смогли настроить их под свои нужды.
После ознакомления пора действовать. Вам не нужны навыки в программировании, мы будем использовать форму примеров запросов во ВКонтакте. Опускаемся в самый низ страницы и видим:
Нас интересуют ID пользователя 142214, к примеру.
Поэтому, делаем следующие действия:
1. Очищаем всё в полях формы.
2. В поле user_id вставляем ID нужного нам пользователя(в данный момент это 142214)
3. В offset пишем 0(пояснения по этому полю будут ниже).
4. И в count пишем число равное кол-ву друзей пользователя. Но стоит учесть, что за один раз возможно получить только 5000 ID. Поэтому если Вам нужно более 5000 ID, Вам придётся эти действия и действия, которые будут ниже, повторить ещё раз. И при повторении указывайте offset 5000, т.е. ID будут спаршены уже начиная с 5000 ID, а не с самого начала(ибо с 0 offset Вы получите ID, которые уже были).
5. Жмём "Выполнить".
Получаем список ID:
Копируем его и вставляем в редактор с возможностью поиска и замены, я использую Notepad++.
Удаляем count, response, items и скобки. Не забудьте, что в конце линии есть закрывающая скобка "]", поэтому отмотайте к ней и тоже её удалите.
В итоге должно получиться так:
Вызываем меню поиска и замены(в NotePad++ это комбинация CTRL F и переход к "Заменить"):
Выбираем "Расширенный":
В поле "Найти" ставим запятую и пробел после неё, а в поле "Заменить на" \n и жмём "Заменить всё":
Вот и всё, мы получили список ID в столбец!