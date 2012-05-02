MeowTeam

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 30.12.2016 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Учимся парсить разные ID без помощи парсеров



Итак, во ВКонтакте есть специальный раздел для разработчиков, но нас интересует







После ознакомления пора действовать. Вам не нужны навыки в программировании, мы будем использовать форму примеров запросов во ВКонтакте. Опускаемся в самый низ страницы и видим:





Нас интересуют ID пользователя 142214, к примеру.



Поэтому, делаем следующие действия:

1. Очищаем всё в полях формы.

2. В поле user_id вставляем ID нужного нам пользователя(в данный момент это 142214)

3. В offset пишем 0(пояснения по этому полю будут ниже).

4. И в count пишем число равное кол-ву друзей пользователя. Но стоит учесть, что за один раз возможно получить только 5000 ID. Поэтому если Вам нужно более 5000 ID, Вам придётся эти действия и действия, которые будут ниже, повторить ещё раз. И при повторении указывайте offset 5000, т.е. ID будут спаршены уже начиная с 5000 ID, а не с самого начала(ибо с 0 offset Вы получите ID, которые уже были).

5. Жмём "Выполнить".



Получаем список ID:





Копируем его и вставляем в редактор с возможностью поиска и замены, я использую Notepad++.

Удаляем count, response, items и скобки. Не забудьте, что в конце линии есть закрывающая скобка "]", поэтому отмотайте к ней и тоже её удалите.







В итоге должно получиться так:





Вызываем меню поиска и замены(в NotePad++ это комбинация CTRL F и переход к "Заменить"):





Выбираем "Расширенный":





В поле "Найти" ставим запятую и пробел после неё, а в поле "Заменить на"

и жмём "Заменить всё":





Вот и всё, мы получили список ID в столбец!



Время идёт, с каждым днём создаётся всё больше софта, но всё же сложнее остаётся найти нужный парсер, а иногда любимый парсер умирает. Но это не беда, давайте научимся парсить ID без программ, с помощью API VK.Итак, во ВКонтакте есть специальный раздел для разработчиков, но нас интересует раздел API методов . Допустим, наша задача узнать ID друзей пользователя. Поэтому, нам подойдет метод friends.get . Здесь мы видим описание полей метода. Вам нужно ознакомится со всем, дабы понять что и как значит, чтобы в будущем Вы смогли настроить их под свои нужды.После ознакомления пора действовать. Вам не нужны навыки в программировании, мы будем использовать форму примеров запросов во ВКонтакте. Опускаемся в самый низ страницы и видим:Нас интересуют ID пользователя 142214, к примеру.Поэтому, делаем следующие действия:1. Очищаем всё в полях формы.2. В поле user_id вставляем ID нужного нам пользователя(в данный момент это 142214)3. В offset пишем 0(пояснения по этому полю будут ниже).4. И в count пишем число равное кол-ву друзей пользователя. Но стоит учесть, что за один раз возможно получить только 5000 ID. Поэтому если Вам нужно более 5000 ID, Вам придётся эти действия и действия, которые будут ниже, повторить ещё раз. И при повторении указывайте offset 5000, т.е. ID будут спаршены уже начиная с 5000 ID, а не с самого начала(ибо с 0 offset Вы получите ID, которые уже были).5. Жмём "Выполнить".Получаем список ID:Копируем его и вставляем в редактор с возможностью поиска и замены, я использую Notepad++.Удаляем count, response, items и скобки. Не забудьте, что в конце линии есть закрывающая скобка "]", поэтому отмотайте к ней и тоже её удалите.В итоге должно получиться так:Вызываем меню поиска и замены(в NotePad++ это комбинация CTRL F и переход к "Заменить"):Выбираем "Расширенный":В поле "Найти" ставим запятую и пробел после неё, а в поле "Заменить на"

и жмём "Заменить всё":Вот и всё, мы получили список ID в столбец!

Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить! На правах рекламы

__________________