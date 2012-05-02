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Учимся парсить разные ID без помощи парсеров

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:34
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.12.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Учимся парсить разные ID без помощи парсеров
Время идёт, с каждым днём создаётся всё больше софта, но всё же сложнее остаётся найти нужный парсер, а иногда любимый парсер умирает. Но это не беда, давайте научимся парсить ID без программ, с помощью API VK.

Итак, во ВКонтакте есть специальный раздел для разработчиков, но нас интересует раздел API методов. Допустим, наша задача узнать ID друзей пользователя. Поэтому, нам подойдет метод friends.get. Здесь мы видим описание полей метода. Вам нужно ознакомится со всем, дабы понять что и как значит, чтобы в будущем Вы смогли настроить их под свои нужды.



После ознакомления пора действовать. Вам не нужны навыки в программировании, мы будем использовать форму примеров запросов во ВКонтакте. Опускаемся в самый низ страницы и видим:


Нас интересуют ID пользователя 142214, к примеру.

Поэтому, делаем следующие действия:
1. Очищаем всё в полях формы.
2. В поле user_id вставляем ID нужного нам пользователя(в данный момент это 142214)
3. В offset пишем 0(пояснения по этому полю будут ниже).
4. И в count пишем число равное кол-ву друзей пользователя. Но стоит учесть, что за один раз возможно получить только 5000 ID. Поэтому если Вам нужно более 5000 ID, Вам придётся эти действия и действия, которые будут ниже, повторить ещё раз. И при повторении указывайте offset 5000, т.е. ID будут спаршены уже начиная с 5000 ID, а не с самого начала(ибо с 0 offset Вы получите ID, которые уже были).
5. Жмём "Выполнить".

Получаем список ID:


Копируем его и вставляем в редактор с возможностью поиска и замены, я использую Notepad++.
Удаляем count, response, items и скобки. Не забудьте, что в конце линии есть закрывающая скобка "]", поэтому отмотайте к ней и тоже её удалите.



В итоге должно получиться так:


Вызываем меню поиска и замены(в NotePad++ это комбинация CTRL F и переход к "Заменить"):


Выбираем "Расширенный":


В поле "Найти" ставим запятую и пробел после неё, а в поле "Заменить на" \n и жмём "Заменить всё":


Вот и всё, мы получили список ID в столбец!

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
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